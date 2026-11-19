Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El coro ofrecerá un concierto ecléctico el sábado 21 de noviembre, a las 21.30, en el Teatro Español. La función celebrará los 40 años de Amanda Garbarino al frente de la dirección coral en La Pampa.

El Coral Ciudad de Santa Rosa se presentará el próximo sábado 21 de noviembre, a las 21.30, en el Teatro Español, con un concierto que recorrerá distintas épocas, estilos y geografías musicales.

Bajo la dirección de la profesora Amanda Garbarino, la agrupación ofrecerá una propuesta ecléctica que irá desde obras académicas para coro hasta expresiones contemporáneas y populares. La selección del repertorio dio forma a la idea de la velada: un viaje musical por diferentes tradiciones.

Un repertorio que va de la música clásica al gospel

El programa incluirá piezas de grandes compositores, entre ellos Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y Wolfgang Amadeus Mozart, además de obras del autor contemporáneo Karl Jenkins, entre otros.

La propuesta también cambiará de registro para explorar la energía y la emoción de la música afroamericana, con un bloque dedicado a los negro spirituals y al gospel.

El concierto coronará un año de trabajo coral

La presentación en el coliseo santarroseño será el cierre de un intenso año de preparación. Los coreutas trabajaron en los ensayos y en cada detalle vocal, escénico y organizativo. Como antesala, el grupo tuvo una destacada respuesta del público el domingo pasado, durante una presentación en Miguel Riglos.

La función tendrá además un significado especial para la directora. Aunque el Coral Ciudad de Santa Rosa lleva nueve años como agrupación independiente, el concierto celebrará los 40 años de Amanda Garbarino al frente de la dirección coral en La Pampa.

Amanda Garbarino y cuatro décadas de dirección coral

La trayectoria de Garbarino en ese rol comenzó en 1985, cuando se desempeñaba como instructora de cuerdas en el Coro Estable de la Provincia de La Pampa, dirigido entonces por monseñor José Lazaleta. Cuando el prelado dejó la ciudad, ella asumió la conducción del organismo oficial y permaneció en el cargo hasta su jubilación.

En esa nueva etapa, Garbarino impulsó la creación del Coral Ciudad de Santa Rosa, un espacio independiente que se consolidó como referencia de la escena cultural local.

Artistas invitados y entradas para el Teatro Español

En esta función participarán como invitados las agrupaciones Las Java Queens y Les Buitres, cercanas al coro por su vínculo musical y afectivo con Guadalupe de la Java. La directora también destacó el acompañamiento del personal técnico y administrativo del Teatro Español, que facilita el desarrollo de la actividad coral en la ciudad.

Las entradas se pueden comprar de manera presencial en la boletería del Teatro Español, de lunes a viernes, de 8.00 a 13.15. El sábado también estarán disponibles hasta dos horas antes de la función. Además, se habilitó la venta digital a través de la tiquetera oficial en el sitio web.