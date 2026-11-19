Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El hombre fue investigado por intentar quitarle la bicicleta a otro en Santa Rosa, tras amenazarlo con un arma blanca. Durante un allanamiento secuestraron elementos de interés y la Fiscalía dispuso que quedara notificado en libertad.

Un hombre sospechado de intentar robar una bicicleta con un arma blanca fue allanado este jueves en Santa Rosa. Durante el operativo, la Policía secuestró elementos vinculados con la investigación y el acusado, que tiene antecedentes por hechos similares, quedó notificado en libertad.

La causa se inició el martes 17, luego de que efectivos de la Comisaría Seccional Séptima acudieran, cerca de las 9.24, a la zona de las calles Gaich y Martín Campos por un alerta sobre un hombre que habría amenazado a otra persona con un cuchillo.

La denuncia por el intento de robo de una bicicleta

En el lugar, los policías entrevistaron a uno de los involucrados, quien manifestó que mantenía un conflicto de larga data con la otra persona. Más tarde, un hombre se presentó en la seccional para formalizar la denuncia.

Según su relato, circulaba en bicicleta por el sector de Gaich y T. Lastiri cuando un individuo al que no conocía lo interceptó. El sospechoso lo acusó de haberle robado anteriormente, sacó un arma blanca e intentó quitarle el rodado, aunque no logró concretar el robo.

Allanamiento en una vivienda de la calle Gaich

Como parte de la investigación, cerca de las 11.36 de este jueves, personal de la Seccional Séptima realizó un allanamiento en una casa ubicada en Gaich al 700. El procedimiento dio resultado positivo y se secuestraron elementos considerados de interés para la causa.

También intervino personal de la Agencia de Investigación Científica, que llevó adelante las pericias y las diligencias técnicas correspondientes.

El sospechoso quedó notificado en libertad

El acusado fue trasladado a la sede policial para cumplir con las actuaciones de rigor. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Propiedad, que dispuso notificarlo en libertad una vez cumplidos los recaudos legales.