Personal de la Comisaría Seccional Séptima realizó este miércoles por la mañana un allanamiento en una vivienda de Santa Rosa, en el marco de una causa por lesiones, robo y amenazas. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar elementos de interés para la investigación.
Allanamiento en una vivienda de Santa Rosa
La diligencia comenzó alrededor de las 10:30 en un domicilio ubicado sobre la calle Floriciel Pérez al 600. Durante la requisa, los efectivos encontraron y retiraron elementos que podrían contribuir al avance de la pesquisa.
En el operativo también participó personal de la Agencia de Investigación Científica, que realizó pericias y tareas técnicas en el inmueble.
La investigación judicial continúa
El procedimiento concluyó cerca de las 11:25. La investigación permanece en curso para esclarecer los hechos denunciados.