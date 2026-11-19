Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La Policía realizó un procedimiento en una vivienda de la calle Floriciel Pérez al 600 y secuestró elementos de interés. La investigación judicial sigue en curso.

Personal de la Comisaría Seccional Séptima realizó este miércoles por la mañana un allanamiento en una vivienda de Santa Rosa, en el marco de una causa por lesiones, robo y amenazas. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar elementos de interés para la investigación.

Allanamiento en una vivienda de Santa Rosa

La diligencia comenzó alrededor de las 10:30 en un domicilio ubicado sobre la calle Floriciel Pérez al 600. Durante la requisa, los efectivos encontraron y retiraron elementos que podrían contribuir al avance de la pesquisa.

En el operativo también participó personal de la Agencia de Investigación Científica, que realizó pericias y tareas técnicas en el inmueble.

La investigación judicial continúa

El procedimiento concluyó cerca de las 11:25. La investigación permanece en curso para esclarecer los hechos denunciados.