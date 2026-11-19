Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La octava Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ se realizará este sábado en la capital pampeana, con concentración en la Plaza San Martín. La convocatoria incluye actividades culturales y reclamos por derechos, salud y vivienda.

La octava Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ se realizará este sábado en Santa Rosa bajo la consigna: "Sobre la soberanía de nuestros cuerpos no opina un tercero".

La concentración está prevista para las 16.30 en la Plaza San Martín. Desde allí, la movilización avanzará hacia Casa de Gobierno y luego regresará al centro de la capital pampeana.

Actividades y organizaciones de la Marcha del Orgullo en Santa Rosa

La jornada incluirá una charla sobre salud mental a cargo del Colegio de Psicólogos, además de actividades artísticas y música en vivo. La organización está a cargo de Memorias Maricas Pampeanas, Juntas y Diversas y Orgullo Disidente.

Los reclamos del colectivo LGBTIQNB+

Entre los planteos, el colectivo exige que se cumplan las leyes nacional y provincial, así como la ordenanza municipal de cupo laboral trans. También reclama que se garantice la provisión de medicamentos para el VIH ante los recortes del gobierno libertario.

Además, la convocatoria vuelve a poner sobre la mesa el pedido de planes de vivienda que contemplen la situación del colectivo travesti-trans.