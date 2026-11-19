La Comisión de Legislación General recibió a representantes de APANI y de la Fundación Vida Animal para analizar un proyecto de bienestar animal. Las proteccionistas advirtieron sobre el maltrato, reclamaron políticas públicas sostenidas y destacaron la importancia de la educación.

Representantes de asociaciones protectoras de animales respaldaron el debate legislativo de un proyecto para establecer un marco integral de protección y bienestar animal en La Pampa. Durante una reunión de la Comisión de Legislación General, también advirtieron sobre distintas formas de maltrato y reclamaron acciones coordinadas del Estado.

El encuentro fue presidido por Liliana Robledo. Participaron Rita Soublé, de APANI, y Claudia Peña y Jimena Díaz, de la Fundación Vida Animal.

Protección animal y políticas públicas en La Pampa

Soublé, socia fundadora del Refugio de APANI y activista por los derechos de los animales, valoró que la Legislatura incorporara el tema al debate institucional. "En un contexto social difícil, adverso, no todo es tan negativo. Porque hoy, en un cuerpo político tan significativo como la Cámara, estamos hablando de los derechos de los animales", expresó.

La proteccionista sostuvo que reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos requiere crear normas y políticas públicas con participación del Estado provincial y los municipios. "El reconocimiento de que son seres sintientes nos impone como sociedad crear reglas de manera interdisciplinaria para llevar adelante políticas públicas, para que los objetivos de esta ley no queden en nuestra boca", afirmó.

Maltrato animal: cuestionamientos a la caza con jauría y las jineteadas

Soublé cuestionó prácticas que, a su entender, constituyen situaciones de crueldad, como la caza con jauría, cuya legalidad fue ratificada por la Justicia, las cinchadas y las jineteadas. Sobre la caza, señaló que los perros quedan expuestos a situaciones extremas de violencia y sostuvo: "Ni el hambre justifica este maltrato y esta crueldad".

También planteó que las razones culturales no deben justificar la violencia. "Lo cultural no puede estar por encima de los derechos ni la voluntad de nadie, y mucho menos con el ejercicio de la violencia", manifestó.

Abandono de perros y violencia en el ámbito familiar

Al referirse a los animales domésticos, describió situaciones de abandono y maltrato en distintos sectores sociales. "Atados, bajo temperaturas extremas, bajo cero, con 30 o 40 grados, sin techo, sin agua, sin comida. Así están centenares de perros en nuestra ciudad", señaló.

Además, advirtió sobre la naturalización de la violencia contra los animales y su vínculo con otras formas de violencia familiar. "En una familia donde hay violencia para con los animales, hay violencia en el seno familiar", sostuvo. Por eso, consideró necesario un abordaje interdisciplinario con intervención de distintos organismos estatales.

En ese esquema, destacó el papel de las áreas de Salud, Educación y Seguridad. Explicó que la participación policial es fundamental cuando se intenta rescatar animales en contextos violentos y aclaró: "La idea no es sacar a los animales de las familias. Sería un cometido imposible. La idea es modificar conductas, nada más y nada menos. Que dejen de ser invisibilizados".

Educación, castraciones y recursos para el bienestar animal

Soublé señaló que las escuelas y las infancias pueden contribuir a modificar conductas naturalizadas y a dejar atrás la concepción de los animales como objetos. "Hay que deconstruir la cosificación de los animales para que se empiecen a ver como seres sintientes y sujetos de derechos", planteó.

También reclamó un mayor compromiso de los municipios frente al abandono y pidió dejar de hablar de perros de la calle. "No hay perros de la calle, hay perros abandonados", afirmó.

La referente de APANI remarcó que las políticas de protección animal deben sostenerse con recursos y acciones concretas. "Los gobiernos tienen la necesidad y obligación de intervenir con políticas públicas y con recursos. No con eslóganes, con discursos, con panfletos", expresó.

Entre las medidas que consideró necesarias, reclamó "castraciones masivas, gratuitas y sistemáticas", campañas de vacunación y capacitación. "Todos los días, en cada barrio de nuestra ciudad. Castraciones y vacunación. Y capacitación", insistió.

Finalmente, sostuvo que el proyecto legislativo puede convertirse en una herramienta central para avanzar en la protección animal. Consideró que las acciones deben alcanzar tanto a los animales en situación de calle como a las familias que no tienen recursos económicos para afrontar los cuidados veterinarios.