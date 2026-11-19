Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El autor presentará El campo de la dictadura, una obra sobre la concentración de la tierra, las patronales agrarias y los derechos humanos. La actividad será este viernes 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.

El escritor, militante político y chacarero Pedro Peretti presentará este viernes 20 de noviembre en Santa Rosa su libro El campo de la dictadura. Latifundio, peronismo y derechos humanos. La actividad comenzará a las 19 en el Aula 212 de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, ubicada en Coronel Gil 353, segundo piso.

Publicado por Marea Editorial, el libro analiza el papel de las patronales agrarias en la desestabilización del gobierno peronista elegido en 1973 y su vínculo con el terrorismo de Estado instaurado posteriormente.

Concentración de la tierra y derechos humanos

La propuesta central de la obra relaciona la concentración de la tierra con las violaciones a los derechos humanos. Peretti plantea que la apropiación y acumulación de ese recurso estuvieron históricamente atravesadas por distintas formas de violencia.

En su recorrido, el autor diferencia las posiciones políticas de las principales organizaciones agropecuarias: por un lado, la Sociedad Rural Argentina y las Confederaciones Rurales; por otro, la Federación Agraria y las Ligas Agrarias. Según el planteo del libro, la dimensión de las propiedades también incide en las posturas políticas y los intereses de sus dueños.

De los proyectos agrarios al conflicto de 2008

La publicación repasa distintos períodos de la historia política argentina. Entre ellos, aborda los proyectos de transformación agraria impulsados durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón y el conflicto de 2008 entre las entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace y el gobierno kirchnerista.

Peretti integró la conducción de la Federación Agraria Argentina (FAA) y fue director de su Comisión Directiva entre 2009 y 2014. También se desempeñó como secretario adjunto de la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM).

Quién organiza la presentación en Santa Rosa

El autor es miembro fundador del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino. Actualmente milita en la Agrupación Grito de Alcorta, una corriente interna de la FAA surgida en oposición a la permanencia de la entidad en la Mesa de Enlace.

La presentación es organizada por el Encuentro Patriótico La Pampa, integrado por el Partido Comunista, Patria Grande, PTP-PCR, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, La Manuel Ugarte-PSA y Movimiento Mayo.