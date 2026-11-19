Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

La publicación reúne testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar y es fruto de un año de trabajo de casi 50 estudiantes. La presentación se realizó en Santa Rosa, con el auditorio colmado y los ejemplares agotados.

Estudiantes de primer año de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Pampa presentaron 50Marzos, una revista que recupera testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar y busca mantener viva la memoria colectiva a través de experiencias de distintas generaciones.

La actividad se realizó el miércoles en el auditorio del Medasur, en Santa Rosa. Organizada por el Taller de Producción Gráfica de la carrera y la Facultad de Ciencias Humanas, convocó a estudiantes, docentes, familiares y público en general para conocer el resultado de un año de trabajo.

Una revista sobre la dictadura y la memoria colectiva

La publicación reúne el trabajo de casi 50 estudiantes y testimonios de víctimas de la dictadura de La Pampa y de otras provincias. Fue impresa por la Editorial de la UNLPam, EdULPam, y los ejemplares disponibles se agotaron durante la presentación. Ante la demanda, la cátedra comenzó a recibir pedidos para realizar una segunda tirada.

Participaron el rector de la UNLPam, Francisco Marull; el decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Eric Morales Schmuker; y los invitados especiales Hugo Chumbita y Jorge Bragulat, historiador y primer rector de la Universidad, respectivamente. Ambos fueron perseguidos durante la dictadura: Chumbita mientras dirigía el Instituto de Estudios Regionales y Bragulat por ser la máxima autoridad universitaria.

El trabajo colectivo de estudiantes y docentes

Los jóvenes estuvieron a cargo de presentar la revista, explicar sus secciones y reconstruir el proceso de producción. En sus intervenciones destacaron el compromiso asumido, la necesidad de no olvidar y el valor de escuchar a quienes atravesaron una etapa decisiva de la historia del país.

Marull y Morales Schmuker resaltaron la propuesta pedagógica y el papel de la Universidad Pública en la construcción de vínculos con la comunidad. Paula Pedelaborde, titular de la cátedra, puso el foco en el esfuerzo de los estudiantes, que desarrollaron el proyecto durante un año difícil para la educación superior, marcado por la lucha universitaria, los recortes presupuestarios y las dificultades para sostener las clases ante el ajuste y los ataques del Gobierno nacional a las universidades públicas.

Bragulat recordó que, a fines de los años sesenta, también había presidido el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Desde esa experiencia, se dirigió a los jóvenes de igual a igual y celebró la iniciativa y su resultado.

Una experiencia universitaria con impacto comunitario

El primer rector de la UNLPam reivindicó el aprendizaje basado en la construcción colectiva. Consideró que, si cada estudiante hubiera trabajado por separado, probablemente habría producido una nota que con el tiempo se diluiría. En cambio, señaló que el trabajo compartido permitió potenciar las capacidades individuales y crear un producto que trasciende a sus autores y supera la lógica del individualismo.

La experiencia también tuvo un alcance social: una producción universitaria que salió del aula para encontrarse con la comunidad y dejar una huella más allá del recorrido individual de cada estudiante.

La jornada sumó música y danza. El músico León Gamba participó como invitado, mientras que los estudiantes prepararon canciones y una intervención de baile para cerrar el encuentro con una combinación de compromiso y alegría.

La presentación de 50Marzos marcó el cierre de un año de investigación, producción periodística y trabajo colectivo, además de propiciar un encuentro entre generaciones. Los estudiantes escucharon a quienes vivieron la dictadura, recuperaron sus historias y las transformaron en una publicación destinada a circular y mantener viva una memoria que interpela al presente.

Con el auditorio colmado y los ejemplares agotados, el proyecto mostró el alcance de una propuesta universitaria construida en diálogo con la sociedad: una experiencia de conocimiento, memoria y compromiso compartido.