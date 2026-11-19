La Provincia entregó 133 luminarias que elevarán a 819 la cantidad de equipos LED en la localidad, sobre un total de 1.188. La iniciativa busca reducir el consumo energético y mejorar la seguridad en los espacios públicos.

Guatraché avanzará en la modernización de su alumbrado público con la incorporación de 133 luminarias LED entregadas por el Gobierno de La Pampa. Con estos equipos, la localidad contará con 819 luminarias eficientes sobre un total de 1.188, lo que representa cerca del 69 por ciento de su sistema de iluminación.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Energía y Minería y contó con la participación de la subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni; el intendente, Sergio Arrese, y representantes de la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Guatraché.

Planificación conjunta para instalar luminarias LED

La selección de los sectores donde se colocarán los nuevos equipos se define mediante un trabajo coordinado entre la Secretaría de Energía y Minería, la Subsecretaría de Energías Renovables y los equipos municipales. La planificación combina criterios técnicos con el conocimiento territorial de los gobiernos locales para identificar las necesidades y prioridades de cada comunidad.

El objetivo es orientar la inversión provincial hacia los espacios donde las mejoras puedan tener mayor impacto en la vida cotidiana. La renovación del alumbrado también apunta a optimizar el consumo energético, reducir los costos del servicio y reforzar la seguridad en calles y espacios públicos.

La Provincia busca extender el alumbrado LED a toda La Pampa

Doroni señaló que la meta es alcanzar un sistema de alumbrado público completamente LED en la provincia y destacó la importancia de la articulación con municipios, cooperativas e instituciones.

“Transitar hacia una Provincia más eficiente, moderna y comprometida con el cuidado de la energía y el ambiente es el desafío que el gobernador Sergio Ziliotto le encomendó a la Secretaría de Energía y Minería, con la meta de alcanzar un alumbrado público totalmente LED en toda La Pampa. Para materializar esta política pública resulta fundamental el trabajo mancomunado, articulado y descentralizado junto a los municipios, las cooperativas y las instituciones de cada rincón del territorio pampeano, llegando con equidad, transparencia y mayor seguridad a cada calle y espacio público. Como siempre señala el secretario Matías Toso, el verdadero sostenimiento de estos avances se logra cuando la comunidad se apropia de la política pública, comprende sus beneficios y acompaña este camino que iguala la calidad de vida de las pampeanas y los pampeanos”, sintetizó Doroni.

Arrese agradeció el acompañamiento provincial y destacó los beneficios de la iniciativa para la comunidad.

“Agradecemos al Gobierno de La Pampa por impulsar este Plan, que nos permite seguir mejorando la iluminación de nuestra localidad. Cada nueva luminaria representa más seguridad para nuestros vecinos y vecinas, un aporte al cuidado del ambiente y una mejora en la calidad de vida de toda la comunidad. Es una alegría poder seguir avanzando con estas obras que benefician a Guatraché”.

Estudiantes participaron de una actividad sobre eficiencia energética

La jornada incluyó la propuesta de concientización “Guardianes de la Energía”, en la que participaron estudiantes del Colegio Secundario Olga Cossettini y de la Escuela Agrotécnica. La actividad acercó a los jóvenes a la eficiencia energética y promovió la reflexión sobre el impacto de las políticas públicas en la vida cotidiana.

Además, la iniciativa buscó impulsar el uso responsable de la energía y el cuidado de los espacios públicos, con el planteo de que la transformación energética requiere tanto nuevas tecnologías como participación ciudadana.

El plan Camino es LED llegará a 80 localidades pampeanas

El programa “El Camino es LED” forma parte del eje de gestión de la demanda del Plan Estratégico de Energía y tiene como objetivo alcanzar a las 80 localidades de La Pampa. La política provincial apunta a construir un sistema energético más eficiente, sustentable y equitativo, mediante inversión pública y trabajo conjunto con municipios y cooperativas.

La modernización del alumbrado permite optimizar recursos y mejorar la infraestructura urbana, además de contribuir a generar espacios más seguros y elevar la calidad de vida. El plan busca adaptar las obras a las características de cada comunidad y extender sus beneficios a todo el territorio pampeano.