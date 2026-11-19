Representantes de Estrellas Amarillas, Madres del Dolor y familiares de víctimas se reunieron con integrantes de la Comisión de Legislación Penal de Diputados. El proyecto busca unificar iniciativas y endurecer las penas por homicidios y lesiones graves en siniestros viales con agravantes.

La reforma del Código Penal en materia de delitos viales avanzó en la agenda de la Cámara de Diputados tras una reunión entre legisladoras, representantes de organizaciones y familiares de víctimas de distintas provincias. El encuentro se realizó en la Comisión de Legislación Penal, luego de gestiones impulsadas por la Fundación Estrellas Amarillas, presidida por Silvia González, y la Asociación Madres del Dolor.

Participaron la presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, y las diputadas Lorena Petrovich y Pamela Verasay. Por las organizaciones estuvieron González, el asesor legal Sebastián Aldao y los abogados Natalia Nicodemo y Walter Gorbak. También siguieron la reunión por Meet referentes provinciales de Estrellas Amarillas y la diputada nacional Ana María Ianni.

El proyecto busca unificar iniciativas sobre delitos viales

El eje de la reunión fue una propuesta elaborada por Estrellas Amarillas, Madres del Dolor y organizaciones de víctimas de tránsito. Las partes asumieron el compromiso de avanzar en su tratamiento y de unificarla con otros proyectos sobre delitos viales que ya están en la Cámara baja.

La iniciativa toma como base una reforma presentada en el Senado por la senadora nacional por La Pampa Victoria Huala e incorpora propuestas de los diputados Verasay y Nieri, Zapata y Orozco, Ianni y otros, y Gutiérrez. El objetivo es agravar las penas por homicidios y lesiones graves ocasionados en hechos viales cuando existan agravantes.

Familiares reclaman penas efectivas para quienes matan al volante

Las diputadas señalaron la importancia de alcanzar consensos para avanzar con el tratamiento de las iniciativas. Desde Estrellas Amarillas, en tanto, reclamaron una legislación acorde con la gravedad de estos hechos y sostuvieron:

“Desde nuestra institución y junto a los familiares de todo el país sostenemos una postura firme e innegociable: la falta de leyes acordes y el perdón a quien mata al volante significa condenar de por vida a los familiares de las víctimas”.

La organización agregó:

“No buscamos confrontar, pero tampoco seremos pasivos ante la impunidad. Quienes deciden infringir la ley y terminar con una vida deben enfrentar penas efectivas y acordes a la gravedad de sus actos”.

Estrellas Amarillas destacó el trabajo federal

La fundación valoró el espacio de diálogo y el trabajo conjunto, y reafirmó su respaldo a las iniciativas orientadas a promover una sociedad más segura. También destacó la labor federal de la entidad y el trabajo territorial de sus referentes para impulsar la aprobación de la reforma.

“Este proyecto lleva la lucha de cada familiar en cada rincón del país, porque la siniestralidad vial no discrimina ni pueblos ni ciudades ni geografía”, remarcaron desde la organización.