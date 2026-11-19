El viernes 13 de noviembre, integrantes del Tribunal de Cuentas de La Pampa visitaron entidades de General Pico para constatar información sobre el uso de fondos públicos y conocer aspectos de sus rendiciones.
La comitiva estuvo encabezada por el vocal de Sala I, José Carlos Moslares, y contó con la participación de los relatores Ana Paula Gómez Weigel y Agustín Rodríguez, y de la asesora letrada Laura Engels.
Reunión con el Club Ferro Carril Oeste
En el Club Ferro Carril Oeste, los funcionarios fueron recibidos por los directivos Osmar Gonzalo, Héctor Corso y Alejandro Well Happel. Durante el encuentro dialogaron sobre las actividades de la institución y los aportes estatales recibidos.
También conversaron sobre el avance de las obras y distintos aspectos vinculados con la rendición de cuentas.
El Tribunal de Cuentas visitó la planta láctea Mamuu
La delegación llegó además al Centro Regional de Educación Tecnológica, perteneciente a la Asociación Simple Cooperadora Escolar CERET, donde se elaboran los productos lácteos Mamuu. Allí fue recibida por sus autoridades, Daniel Imas y Juan Manuel Bello.
Las autoridades brindaron información sobre la relación institucional con los ministerios de Educación y de la Producción, y detallaron las tareas de investigación, asesoramiento y extensión. También explicaron la vinculación con el INTA y la Universidad Nacional de La Pampa.
En la reunión se expusieron la mecánica de trabajo interna, con especial atención en los procedimientos renditivos de fondos, y las actividades de la planta, que produce leche, dulce de leche y yogur.
El objetivo de las constataciones sobre fondos públicos
Al cierre de las visitas, el Tribunal de Cuentas destacó "la apertura y predisposición de ambas entidades, así como el compromiso de sus equipos directivos y administrativos, aspectos fundamentales para fortalecer la trazabilidad y el control de los fondos públicos".