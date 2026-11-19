Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Un equipo del organismo visitó el Club Ferro Carril Oeste y el Centro Regional de Educación Tecnológica. Las reuniones abordaron aportes estatales, obras, actividades y mecanismos de rendición de cuentas.

El viernes 13 de noviembre, integrantes del Tribunal de Cuentas de La Pampa visitaron entidades de General Pico para constatar información sobre el uso de fondos públicos y conocer aspectos de sus rendiciones.

La comitiva estuvo encabezada por el vocal de Sala I, José Carlos Moslares, y contó con la participación de los relatores Ana Paula Gómez Weigel y Agustín Rodríguez, y de la asesora letrada Laura Engels.

Reunión con el Club Ferro Carril Oeste

En el Club Ferro Carril Oeste, los funcionarios fueron recibidos por los directivos Osmar Gonzalo, Héctor Corso y Alejandro Well Happel. Durante el encuentro dialogaron sobre las actividades de la institución y los aportes estatales recibidos.

También conversaron sobre el avance de las obras y distintos aspectos vinculados con la rendición de cuentas.

El Tribunal de Cuentas visitó la planta láctea Mamuu

La delegación llegó además al Centro Regional de Educación Tecnológica, perteneciente a la Asociación Simple Cooperadora Escolar CERET, donde se elaboran los productos lácteos Mamuu. Allí fue recibida por sus autoridades, Daniel Imas y Juan Manuel Bello.

Las autoridades brindaron información sobre la relación institucional con los ministerios de Educación y de la Producción, y detallaron las tareas de investigación, asesoramiento y extensión. También explicaron la vinculación con el INTA y la Universidad Nacional de La Pampa.

En la reunión se expusieron la mecánica de trabajo interna, con especial atención en los procedimientos renditivos de fondos, y las actividades de la planta, que produce leche, dulce de leche y yogur.

El objetivo de las constataciones sobre fondos públicos

Al cierre de las visitas, el Tribunal de Cuentas destacó "la apertura y predisposición de ambas entidades, así como el compromiso de sus equipos directivos y administrativos, aspectos fundamentales para fortalecer la trazabilidad y el control de los fondos públicos".