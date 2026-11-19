El hecho ocurrió el sábado en una vivienda de la calle General Acha. La Policía detuvo a un vecino identificado por los frentistas como “Matuleka” y recuperó dos cadenas de oro, pero no encontró el dinero denunciado como robado.

Un robo en una vivienda del Plan 5000, en Santa Rosa, volvió a generar preocupación entre vecinos del sector y del Barrio Sur. El hecho ocurrió el sábado en una casa de la calle General Acha, entre Hugo del Carril y Tita Merelo, y tuvo como sospechoso a un hombre al que los residentes identifican como “Matuleka”.

Según la información policial, el sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del domicilio y tenía en su poder parte de los elementos denunciados como sustraídos. La Justicia dispuso para él 30 días de prisión preventiva. El dinero en efectivo que la propietaria dijo que faltaba no fue hallado.

El robo en una casa del Plan 5000

La alerta llegó cerca de las 14, cuando se informó a la Policía que una persona había salido de manera sigilosa de una vivienda de la calle General Acha. Al llegar, los agentes constataron que las puertas del garaje habían sido forzadas y que el interior estaba revuelto.

La propietaria confirmó el faltante de una suma importante de dinero en efectivo, prendas de vestir y alhajas de oro. A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores identificaron al presunto autor, un vecino con antecedentes delictivos, de acuerdo con la información del caso.

Detención y elementos recuperados

El operativo policial concluyó cerca de las 16, cuando el sospechoso fue interceptado antes de ingresar a su domicilio, ubicado en las inmediaciones. Durante el palpado preventivo, los agentes secuestraron dos cadenas de oro que pertenecían a la víctima.

Un allanamiento posterior en la vivienda no permitió encontrar el dinero en efectivo. La medida judicial dispuesta fue de 30 días de prisión preventiva, mientras que los vecinos expresaron su malestar por la reiteración de robos que, según sostienen, afecta al barrio desde hace más de dos décadas.

Reclamos vecinales por la inseguridad

“Hace más de veinte años que soportamos sus robos. Queda filmado, deja huellas, le secuestran elementos, pero nada sirve para que le caiga el peso de la ley”, afirmaron frentistas del sector, que señalaron que el sospechoso vive en el mismo barrio.

Entre los residentes también circula la versión de que el hombre permaneció detenido durante seis meses tras un robo a un juez. Los vecinos cuestionan la respuesta judicial y manifiestan preocupación ante la posibilidad de que vuelva a circular por las mismas calles una vez que finalice la medida vigente.