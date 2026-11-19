Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El hombre habría amenazado de muerte a su madre, de 77 años, y le habría quitado el celular para impedir que pidiera ayuda. La Justicia le impuso una prohibición de contacto y acercamiento por 90 días.

Un hombre fue acusado de amenazar de muerte a su madre, de 77 años, con un cuchillo de cocina en una vivienda de Caleufú. Según la Fiscalía, también la empujó y le quitó el celular para impedir que llamara a la Policía. El imputado registró 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

La audiencia de formalización se realizó este miércoles en la Sala 4 de los Tribunales de General Pico, ante el juez de control Alejandro Gilardenghi. Por la Fiscalía intervinieron Marcos Sosa y Guillermo Komarofky, mientras que la defensa estuvo a cargo de María Soledad Forte.

La acusación por amenazas con un cuchillo en Caleufú

De acuerdo con la imputación, el episodio ocurrió el martes 17, cerca de las 20.30, en una casa de la calle 25 de Mayo al 740, donde Arnaldo Javier Gaitán convivía con su madre, Adelina Marta Reynoso.

El fiscal Marcos Sosa sostuvo que Gaitán estaba sentado a la mesa del comedor y en estado de ebriedad cuando tomó un cuchillo de cocina Tramontina, con cabo de madera marrón, y apuntó contra la mujer. Según la denuncia, le dijo: «¿Vos querías esto? Con esto te estaba esperando, te voy a matar con esto».

Después, siempre según la acusación, la empujó y le sacó el teléfono celular para evitar que se comunicara con la Policía. La mujer consiguió salir de la vivienda y refugiarse en la casa de una vecina.

La Fiscalía pidió una restricción de contacto por 90 días

La Fiscalía consideró que hay elementos para imputarle provisoriamente el delito de amenazas con armas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran la denuncia policial, un acta de inspección ocular, un croquis, fotografías y el cuchillo secuestrado.

Sosa no pidió prisión preventiva y solicitó que el acusado recuperara la libertad. Como medida de protección, requirió una prohibición de contacto, comunicación y acercamiento a la víctima por 90 días. También planteó que cualquier retiro de pertenencias del domicilio se haga mediante terceros y con acompañamiento policial.

La pericia psiquiátrica y los antecedentes del imputado

A pedido de la defensa, Gaitán fue sometido a una pericia psiquiátrica. El estudio determinó que está en condiciones de continuar sometido al proceso judicial.

En 2001, Gaitán fue condenado a 22 años de prisión por un homicidio cometido en 2000 en Santa Rosa. La sentencia fue por homicidio simple, en perjuicio de un hombre que conocía, en un contexto vinculado al abuso de estupefacientes. Recuperó la libertad hace aproximadamente cuatro años y ahora enfrenta una nueva investigación penal.