Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El propietario regresó a su casa al advertir que una cámara apuntaba hacia arriba y sorprendió a un intruso durante un intento de robo. El sospechoso, de 35 años, quedó detenido y a disposición de la Fiscalía.

Un vecino de Santa Rosa regresó de urgencia a su vivienda, sorprendió a un hombre que intentaba robar y logró dejarlo encerrado hasta la llegada de la Policía. Durante el forcejeo, el intruso lo amenazó de muerte con un trozo de vidrio y dijo que iba a prender fuego la casa.

El episodio ocurrió alrededor de las 7.15 de este jueves en una propiedad de la calle Niños de Ayohuma al 1200, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda. La alerta por un presunto ingreso no autorizado llegó al Centro de Control Operativo.

Cuando arribó la patrulla, los efectivos encontraron al dueño de casa forcejeando en el patio trasero con un hombre con el torso desnudo, que intentaba escapar por la puerta posterior. Los policías aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia.

La cámara de seguridad alertó al dueño de casa

Según la reconstrucción policial, el propietario había salido de la vivienda y, al revisar las imágenes de seguridad, notó que la cámara instalada en el patio apuntaba hacia arriba. La posición del dispositivo le resultó sospechosa y decidió volver de inmediato.

Al llegar, encontró forzada y desprendida la puerta de rejas del patio. Ya dentro de la casa, sorprendió al intruso y vio que había reunido varios elementos y pertenencias para llevárselos.

En medio del forcejeo, el sospechoso tomó un fragmento de vidrio y amenazó de muerte al propietario. También advirtió que iba a incendiar la vivienda. Pese a las amenazas, el vecino consiguió dejarlo encerrado hasta que llegó el móvil policial.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía

El aprehendido tiene 35 años, vive en el asentamiento El Amanecer, en inmediaciones de los piletones, y cuenta con antecedentes delictivos, según la información policial. Cerca de las 11, fue notificado como detenido comunicado en una causa iniciada de oficio por tentativa de robo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Verónica Ferrero. En la vivienda trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica, que realizó pericias y secuestró elementos de prueba. Además, los investigadores incorporaron las filmaciones de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia.