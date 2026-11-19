El intendente reconoció fallas en procedimientos administrativos y pagos a terceros, tras la suspensión de la secretaria de Hacienda por presuntas irregularidades. También cuestionó a las concejalas y anticipó que podrían destituir a la funcionaria.

El intendente de Puelén, Mario Rebolledo, reconoció que durante su gestión se cometieron errores administrativos, luego de que el Concejo Deliberante acusara y suspendiera a la secretaria de Hacienda municipal por presuntas irregularidades contables, financieras y administrativas. El jefe comunal cuestionó la decisión y planteó que podría responder a motivaciones políticas.

La resolución fue firmada por las tres integrantes del cuerpo: la presidenta y viceintendenta, Xiomara Pino, de Comunidad Organizada; Roxana Maya, de Juntos por el Cambio, y Laura Maya, del Frente Justicialista. Rebolledo afirmó que el Ejecutivo dispone de diez días administrativos para presentar un informe y respaldar la documentación observada.

Rebolledo reconoció errores en la administración municipal

“Son tres chicas que son oposición y bueno, hoy tienen fundamento para suspender a la secretaria. Nosotros tenemos diez días administrativos para tratar de hacer el informe y respaldar la documentación que ellos dicen, en lo cual estamos trabajando”, señaló el intendente.

“Hay errores, uno no lo niega”, agregó. Entre las situaciones observadas, admitió que se hicieron pagos a través de terceros a personas contratadas por el municipio, incluidos trabajadores del programa Pro Vida que no tenían cuenta bancaria. “Nosotros hemos contratado chicos al Pro Vida los cuales no tenían cuenta bancaria, hemos hecho unos pagos, en este caso a su pareja, la pareja de una chica, al papá de una chica, que sí, está mal, pero a ver, en Puelén nos conocemos todos y bueno, un poco de lógica… Pero bueno, yo entiendo que ahí está todo medio alborotado. Me da un poco de incertidumbre la forma de actuar que tienen, considero que es gente mala”, manifestó en una entrevista con Radio 7.

La posible destitución de la secretaria de Hacienda

Rebolledo aseguró que las observaciones ya habían sido tratadas en distintas reuniones con el Ejecutivo y sostuvo que él y su gabinete respondieron a los llamados de las concejalas. “Lo venimos trabajando con tiempo, hablando, nos han llamado infinidad de veces al Concejo, lo cual hemos ido tanto con el gabinete completo. Las veces que ellas tienen dudas, vamos; las veces que me han llamado, he ido”, afirmó.

Sin embargo, consideró que la suspensión podría derivar en la destitución de la funcionaria, más allá de los descargos que presente el municipio. “Yo considero que ellas la van a destituir. Presentemos los descargos que presentemos, ellas van a ir y le van a cortar la cabeza, es una realidad”, sostuvo. Añadió que ya habló con la secretaria sobre esa posibilidad y que, si se concreta, deberá buscar a otra persona para cubrir el cargo.

El intendente defendió el desempeño de la funcionaria y dijo que la considera eficiente. “Si se ha equivocado, la Justicia lo dictaminará”, expresó.

Cuestionamientos por gastos y diferencias políticas

El jefe comunal acusó a las concejalas de mantener una “doble moral”. Como argumento, recordó un viaje que realizaron a Santa Rosa y afirmó que presentaron tickets que no eran válidos. Según su versión, luego solicitaron por nota un tratamiento excepcional y por única vez, porque desconocían cómo presentar la documentación. El Ejecutivo accedió al pedido y les pagó. “Por ahí me paso medio boludo haciendo estas cosas”, reconoció.

Consultado sobre si la suspensión podía estar vinculada con sus recientes cruces con dirigentes de Comunidad Organizada, Rebolledo dijo que no sabía si las edilas respondían a sus espacios políticos, aunque expuso sus diferencias. “Yo voy a defender mi pueblo, así sea con quien sea. Tengo ideología peronista, no comparto el aborto, pero eso no quiere decir que soy libertario”, expresó.

También cuestionó a sectores del peronismo que, según dijo, acompañan políticas del presidente Javier Milei. En ese marco, mencionó el impacto económico en la coparticipación que, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Asuntos Municipales, afectó a los municipios en 157 millones de pesos. “Entonces, yo no puedo salir a bancar o avalar las políticas de un tipo que sinceramente está destruyendo los pueblos del interior de la Argentina o de la provincia de La Pampa, y son cosas que nunca nos vamos a poner de acuerdo”, afirmó.

Observaciones del Concejo y denuncias en Puelén

Rebolledo recordó diferencias previas con dirigentes de la zona y aseguró que recibió presiones por sus posicionamientos. “En su momento les dije la forma en que iba a trabajar en Puelén, se enojaron, me insultaron porque hay gente prepotente, pero bueno, me tiene sin cuidado. Yo tengo que seguir trabajando y me queda un año de gestión”, dijo.

A pesar de sus críticas, reconoció que las observaciones de las concejalas contribuyeron a mejorar los procedimientos administrativos del municipio. “Cada vez que he hablado con ellas, les he dicho que yo no me quejo del trabajo que hacen, porque es una realidad. Al hacer observaciones han mejorado mucho nuestro trabajo administrativo-contable. Tenemos un contador, tenemos un abogado que nos han ayudado a ordenar bastante”, sostuvo. También señaló que las diferencias de criterio dificultan el trabajo conjunto, aunque aseguró que les había propuesto colaborar.

El intendente mencionó además un enfrentamiento con el marido de la viceintendenta, a quien acusó de intentar agredirlo cuando llevaba a su hija al jardín. Afirmó que hubo testigos y que presentó una denuncia. “Yo jamás considero que le he faltado el respeto. Si hemos tenido discusiones o hemos tenido cosas ajenas a esta, calculo que es una mirada política”, expresó. También describió como contradictoria su relación con Pino: dijo que la saluda y que recientemente compartieron un encuentro escolar en el que llegaron a bailar juntos.

Por último, aludió a una denuncia presentada por la presidenta del Concejo que derivó en un allanamiento en la Municipalidad en febrero y defendió su gestión al frente de la localidad.