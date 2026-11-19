Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Miguel Ángel Orozco Ruffo recibió un año de prisión condicional por lesiones graves y portación ilegal de un arma de uso civil. El hecho ocurrió en septiembre de 2026 y la víctima sufrió una fractura en una pierna.

Un hombre fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por dispararle a otra persona en una plaza de Santa Rosa. El juez de Control Carlos Chapalcaz declaró responsable a Miguel Ángel Orozco Ruffo por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y lesiones graves, en concurso real.

La sentencia se dictó el 2 de noviembre, a través de un acuerdo de juicio abreviado. Orozco Ruffo reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada por el fiscal Facundo Bon Dergham y el defensor oficial Claudio Martínez Sabio.

El ataque en una plaza de Santa Rosa

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2026, alrededor de la 1.25, en una plaza situada entre las calles Alemania, Beto Lara, Miguel Maldonado e Italia. Según se acreditó en la investigación, Orozco Ruffo le disparó en la pierna derecha a Santiago Miguel Morales Bazán.

El impacto le provocó una fractura en el tercio medio del peroné. El proyectil quedó alojado en la zona de la tibia y las lesiones requirieron más de un mes de recuperación.

Las pruebas reunidas durante la investigación

Después de recibir el disparo, Morales Bazán llegó hasta una vivienda ubicada en Stieben al 1900, donde pidió ayuda. Luego fue trasladado al Hospital René Favaloro para recibir atención médica.

Durante la investigación, la víctima manifestó que no quería brindar información sobre lo ocurrido ni continuar con la causa penal. También expresó que no quería tener más problemas ni seguir siendo citada por la Justicia.

La Fiscalía reunió pruebas para acreditar el hecho, entre ellas informes médicos, fotografías de las lesiones, actuaciones policiales y documentación que confirmó que el acusado no tenía autorización para portar armas de fuego.

Reglas de conducta por dos años

Además de la pena condicional, el juez impuso a Orozco Ruffo reglas de conducta durante dos años. Deberá fijar residencia, someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación de Personas en conflicto con la Ley Penal y mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de la víctima.

También tendrá prohibido comunicarse con Morales Bazán por cualquier medio.