Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a Santa Rosa y otros siete departamentos pampeanos. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves a primera hora un alerta amarillo por tormentas para Santa Rosa y una amplia zona de La Pampa. El informe, actualizado a las 06:11, comprende los departamentos Capital, Toay, Atreucó, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú y Utracán.

El organismo advirtió que algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte o ser localmente severas. Se prevén lluvias abundantes en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Cuánta lluvia se espera y qué precauciones tomar

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque señaló que esos registros podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Ante el nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana, se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones por posibles anegamientos temporarios o voladuras de objetos.

Pronóstico para Santa Rosa: temperaturas hasta el miércoles

Más allá de la inestabilidad prevista durante la vigencia del alerta, el pronóstico extendido para la capital pampeana y la región anticipa jornadas templadas a cálidas, con máximas que tendrán pocas variaciones al comienzo de la próxima semana.

Para este jueves se esperan 11 grados de mínima y 25 de máxima. El viernes, la temperatura irá de 15 a 26 grados; el sábado, de 13 a 25; y el domingo, de 14 a 25 grados.

El lunes se prevén 13 grados de mínima y 26 de máxima. Para el martes, el pronóstico indica entre 12 y 26 grados, mientras que el miércoles se esperan valores de entre 10 y 25 grados.