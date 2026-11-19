Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El ballet se presentará este domingo a las 21 en el Teatro Español, con artistas invitados y un repertorio que reúne el trabajo realizado durante el año. Su director, Juan Ayala, destacó el crecimiento de la danza folklórica en La Pampa.

El ballet folklórico El Bravío celebrará sus ocho años de trayectoria con una función este domingo en el Teatro Español. La presentación comenzará a las 21 y las entradas tienen un valor de 15.000 pesos.

El espectáculo reunirá el trabajo desarrollado por el grupo durante el año para certámenes, festivales y peñas. Su profesor y director, Juan Ayala, señaló que el público podrá ver "lo que preparamos durante todo el año, lo que trabajamos para certámenes, festivales y peñas".

Artistas invitados en la función de El Bravío

La presentación contará con la participación de los campeones de Zamba 2026, los tucumanos Agostina Collante y Maximiliano Soraire; el cantante Matías Godoy; el bandoneonista Pablo Sánchez; el ballet Raíz Folklórica, de Toay, y la categoría infantil del ballet Sentimiento, de Santa Rosa. La locución estará a cargo de Darío Ulloa.

El Bravío nació hace ocho años y actualmente reúne a más de 40 bailarines y bailarinas de nivel intermedio y avanzado. El grupo ensaya en la Escuela 9 de Julio y, como no cuenta con un espacio propio, debe trasladarse entre distintas escuelas.

Juan Ayala destacó la movida folklórica de La Pampa

Ayala valoró el crecimiento de la actividad en la provincia y el aumento de personas que se acercan a la danza y a las peñas. "La Pampa tiene muchísima movida folklórica y está buenísimo. Cada vez hay más gente bailando y lo vemos en las peñas. Ojalá se siga incentivando y más personas comiencen a bailar", expresó.