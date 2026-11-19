Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El organismo pampeano formuló un cargo de $421.775 por pagos superiores a los contratados y confirmó sanciones por las rendiciones de abril y mayo de 2025. Las tres resoluciones suman $1.620.812,06.

El Tribunal de Cuentas de La Pampa volvió a observar el manejo de fondos públicos de la Comisión de Fomento de Unanue. En resoluciones publicadas en el Boletín Oficial el 6 de noviembre, el organismo formuló nuevos cargos por pagos que superaron los montos contractuales y rechazó apelaciones contra sanciones anteriores.

Uno de los fallos, identificado como el número 2873, analizó la rendición de agosto de 2025. El Tribunal detectó importes superiores a los acordados con prestadores de servicios y señaló que las autoridades no justificaron adecuadamente los mecanismos de actualización aplicados.

Unanue: cargo por pagos superiores a los contratos

Las observaciones incluyeron diferencias por un total de $262.475 en pagos a cinco proveedores: Reisin, Matteazzi, Flores, Ligaluppi y Lorda. Según el organismo, para calcular los aumentos se tomó como referencia diciembre de 2024, aunque correspondía utilizar enero de 2025, cuando comenzaron los contratos.

También se objetó un pago de $1.086.500 a Mayra Belén Fernández por tareas de control de contabilización realizadas durante agosto. El contrato fijaba honorarios mensuales de $927.200 y la documentación presentada no justificó los $159.300 abonados por encima de ese valor.

Por estas irregularidades, el Tribunal formuló un cargo de $421.775 contra el presidente de la Comisión de Fomento, Aldo F. Araya, y el secretario tesorero, Nelson A. Torres. Ambos deberán reintegrar el importe dentro de los diez días posteriores a la notificación, aunque pueden presentar un recurso de revocatoria.

El Tribunal rechazó apelaciones por las rendiciones de abril y mayo

En otras dos sentencias, identificadas con los números 3009 y 3010, el organismo rechazó los recursos presentados por las autoridades comunales contra sanciones vinculadas con las rendiciones de abril y mayo de 2025.

Por la rendición de mayo, confirmó un cargo de $205.145 por diferencias en contrataciones de servicios y una multa de $439.340,06. Esta última correspondió a incumplimientos en la entrega de documentación y en los plazos para responder requerimientos.

Entre las observaciones de ese período se mencionaron aumentos de honorarios sin respaldo suficiente, gastos administrativos sin comprobantes adecuados y la presentación fuera de término de documentación relacionada con una obra de cordón cuneta.

Multas y cargos por documentación fuera de término

En el expediente correspondiente a abril, el Tribunal ratificó un cargo de $134.200 y una multa de $420.352. Además de las diferencias contractuales, cuestionó la falta de presentación oportuna de documentación sobre un servicio de limpieza en el destacamento policial.

Las autoridades comunales sostuvieron que los aumentos respondían a mecanismos de actualización previstos en los contratos y que no había existido perjuicio fiscal. Sin embargo, el organismo consideró que las cláusulas invocadas no definían procedimientos suficientemente claros para establecer los nuevos valores.

El Tribunal señaló que los contratos de las comisiones de fomento están sujetos a las normas del derecho público y que toda modificación de los importes debe contar con respaldo administrativo y documentación verificable.

En conjunto, las tres resoluciones suman $1.620.812,06 en cargos y multas por distintos períodos de 2025. Del total, $761.120 corresponden a cargos por erogaciones observadas y $859.692,06 a multas confirmadas.