Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El encuentro del Partido Justicialista se realizó en la Unidad Básica local e incluyó un homenaje a militantes históricos fallecidos. Ricardo Delfino destacó la convocatoria y llamó a fortalecer la unidad.

Casi 90 afiliados y afiliadas del Partido Justicialista de Catriló participaron de la conmemoración del Día de la Militancia en la Unidad Básica local. La jornada incluyó un homenaje a militantes históricos fallecidos y, al finalizar el acto, los asistentes compartieron choripanes.

La convocatoria reunió a una importante cantidad de peronistas, como no ocurría desde hacía varios años. Entre los participantes hubo personas que hacía mucho tiempo no se acercaban a un local partidario.

Un encuentro del peronismo de Catriló

El acto fue encabezado por el exintendente Ricardo Delfino y la concejal Aylén de Beffort. También estuvieron presentes autoridades de la Unidad Básica.

Una de las ausencias fue la del presidente de la Unidad Básica, Guido Martínez, quien optó por asistir al acto central realizado en Telén, con la participación del gobernador Sergio Ziliotto y el diputado nacional Máximo Kirchner.

Ricardo Delfino destacó el valor de la militancia

Durante el encuentro, Delfino resaltó la importancia del compromiso militante y su vínculo con la comunidad. “Hoy conmemoramos el Día de la Militancia, esa que se construye con compromiso, entrega y un profundo amor por nuestra patria, nuestro pueblo y por cada vecina y vecino. Porque militar es creer y construir un país más justo, solidario y con igualdad de oportunidades para todos y todas”, expresó.

El exintendente también manifestó su satisfacción por la cantidad de asistentes y por el reconocimiento a quienes formaron parte de la historia del peronismo local.

“Feliz de haber participado con casi 90 compañeros este día de reconocimiento a familiares de compañeros que hoy no están y militaron por el peronismo de Catriló”, agregó.

Al cierre de la jornada, Delfino dejó un mensaje centrado en la necesidad de fortalecer los vínculos dentro del espacio político: “Hoy más que nunca militemos la unidad”.