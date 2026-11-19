Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Jubilados, retirados y pensionados de La Pampa podrán disponer de sus haberes desde las 00:00 del sábado. La fecha inicial de cobro prevista es el martes 24 de noviembre.

Los jubilados, retirados y pensionados de La Pampa podrán acceder a sus haberes previsionales de noviembre desde las 00:00 del sábado, cuando los fondos queden acreditados en sus cuentas.

Disponibilidad de los haberes previsionales en La Pampa

El Gobierno provincial informó que, aunque la fecha inicial de cobro es el martes 24 de noviembre, los beneficiarios no tendrán que esperar hasta el comienzo de la semana para utilizar el dinero.

Desde la medianoche del sábado, quienes cobran a través del sistema previsional provincial podrán retirar efectivo en cajeros automáticos o disponer de los fondos durante el fin de semana según sus necesidades.