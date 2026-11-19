Los jubilados, retirados y pensionados de La Pampa podrán acceder a sus haberes previsionales de noviembre desde las 00:00 del sábado, cuando los fondos queden acreditados en sus cuentas.
Disponibilidad de los haberes previsionales en La Pampa
El Gobierno provincial informó que, aunque la fecha inicial de cobro es el martes 24 de noviembre, los beneficiarios no tendrán que esperar hasta el comienzo de la semana para utilizar el dinero.
Desde la medianoche del sábado, quienes cobran a través del sistema previsional provincial podrán retirar efectivo en cajeros automáticos o disponer de los fondos durante el fin de semana según sus necesidades.