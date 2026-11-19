El Encuentro Nacional de Fiat 600 reunirá a más de 80 vehículos en el Parque Termal de Bernardo Larroudé, en una edición récord para la localidad. La propuesta se extenderá durante sábado, domingo y lunes, con entrada libre y gratuita.
La presentación se realizó en la Secretaría de Turismo y contó con la participación de la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; el intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti; y el organizador, Rubén Chiminelli. Será la segunda edición del encuentro en la localidad del norte pampeano.
Exposición, caravana y actividades en el Parque Termal
Stefanazzi destacó el atractivo de la iniciativa y su aporte al posicionamiento turístico de la región. "Invitamos a todos los pampeanos y a la gente de otras provincias a que se acerquen a disfrutar de este evento tan pintoresco en un predio ideal para pasar el fin de semana en familia, con piletas, espacios verdes y cabañas", señaló.
La funcionaria también remarcó que este tipo de convocatorias atrae visitantes de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Catamarca. Además, mencionó las condiciones de transitabilidad y conectividad de las rutas provinciales de la zona, que facilitan la llegada de turistas.
Chiminelli celebró el crecimiento respecto de la primera edición, que duró una jornada y convocó a 30 autos. "Ya tenemos 80 autos inscriptos, más del doble que el año pasado, y esperamos que se sumen algunos más de Santa Rosa y General Pico a último momento. Esto es resultado del boca a boca, porque la gente quedó muy conforme con la atención y las instalaciones", afirmó.
Shows en vivo y propuestas para toda la familia
Las actividades principales se concentrarán el sábado y el domingo. El cronograma prevé una breve caravana por la localidad durante el sábado, para que los vecinos puedan ver los vehículos, y luego una exposición estática en el parque, donde el público podrá recorrerlos y tomarse fotografías.
También habrá juegos grupales con los autos, espectáculos musicales y un paseo de emprendedores. El predio contará con parrillas, espacios de sombra y servicios para pasar el día, además de cantina y distintas opciones gastronómicas.
Gallotti agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo y el compromiso de la familia Chiminelli para extender el evento a tres jornadas. "Nos pone muy contentos poder ofrecer este espectáculo gratuito para que la gente pase un día diferente y conozca nuestro parque, que viene sumando eventos durante todo el año", expresó el intendente.
Refacciones en el complejo y Fiesta Provincial de las Termas
De cara a la temporada de verano, el jefe comunal informó que se realizó una refacción integral del sector de spa. Los trabajos incluyeron la incorporación de una masajista profesional, mejoras en los hidromasajes y nuevos tratamientos con máscaras faciales y aguas termales.
Por último, Gallotti adelantó que Bernardo Larroudé ya prepara la Fiesta Provincial de las Termas, prevista para enero, con una programación de artistas locales y nacionales.