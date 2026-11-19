Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Más de 80 vehículos de distintas provincias participarán de la segunda edición del Encuentro Nacional de Fiat 600 en Bernardo Larroudé. La propuesta se realizará durante tres jornadas en el Parque Termal, con entrada libre y actividades para toda la familia.

El Encuentro Nacional de Fiat 600 reunirá a más de 80 vehículos en el Parque Termal de Bernardo Larroudé, en una edición récord para la localidad. La propuesta se extenderá durante sábado, domingo y lunes, con entrada libre y gratuita.

La presentación se realizó en la Secretaría de Turismo y contó con la participación de la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; el intendente de Bernardo Larroudé, José Luis Gallotti; y el organizador, Rubén Chiminelli. Será la segunda edición del encuentro en la localidad del norte pampeano.

Exposición, caravana y actividades en el Parque Termal

Stefanazzi destacó el atractivo de la iniciativa y su aporte al posicionamiento turístico de la región. "Invitamos a todos los pampeanos y a la gente de otras provincias a que se acerquen a disfrutar de este evento tan pintoresco en un predio ideal para pasar el fin de semana en familia, con piletas, espacios verdes y cabañas", señaló.

La funcionaria también remarcó que este tipo de convocatorias atrae visitantes de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Catamarca. Además, mencionó las condiciones de transitabilidad y conectividad de las rutas provinciales de la zona, que facilitan la llegada de turistas.

Chiminelli celebró el crecimiento respecto de la primera edición, que duró una jornada y convocó a 30 autos. "Ya tenemos 80 autos inscriptos, más del doble que el año pasado, y esperamos que se sumen algunos más de Santa Rosa y General Pico a último momento. Esto es resultado del boca a boca, porque la gente quedó muy conforme con la atención y las instalaciones", afirmó.

Shows en vivo y propuestas para toda la familia

Las actividades principales se concentrarán el sábado y el domingo. El cronograma prevé una breve caravana por la localidad durante el sábado, para que los vecinos puedan ver los vehículos, y luego una exposición estática en el parque, donde el público podrá recorrerlos y tomarse fotografías.

También habrá juegos grupales con los autos, espectáculos musicales y un paseo de emprendedores. El predio contará con parrillas, espacios de sombra y servicios para pasar el día, además de cantina y distintas opciones gastronómicas.

Gallotti agradeció el respaldo de la Secretaría de Turismo y el compromiso de la familia Chiminelli para extender el evento a tres jornadas. "Nos pone muy contentos poder ofrecer este espectáculo gratuito para que la gente pase un día diferente y conozca nuestro parque, que viene sumando eventos durante todo el año", expresó el intendente.

Refacciones en el complejo y Fiesta Provincial de las Termas

De cara a la temporada de verano, el jefe comunal informó que se realizó una refacción integral del sector de spa. Los trabajos incluyeron la incorporación de una masajista profesional, mejoras en los hidromasajes y nuevos tratamientos con máscaras faciales y aguas termales.

Por último, Gallotti adelantó que Bernardo Larroudé ya prepara la Fiesta Provincial de las Termas, prevista para enero, con una programación de artistas locales y nacionales.