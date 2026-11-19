Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

Representantes de Apani y de la Fundación Vida Animal analizaron en la Cámara un proyecto para establecer un marco integral de protección y bienestar animal. Rita Soublé pidió acciones coordinadas entre la Provincia y los municipios.

La Comisión de Legislación General, presidida por Liliana Robledo, recibió a representantes de Apani y de la Fundación Vida Animal para analizar un proyecto que propone crear un marco integral de protección y bienestar animal en La Pampa.

Rita Soublé, socia fundadora del Refugio de Apani, valoró que el tema haya llegado a la Cámara y sostuvo que reconocer a los animales como seres sintientes requiere normas y políticas públicas con participación provincial y municipal.

Apani pidió acciones coordinadas para proteger a los animales

Soublé cuestionó prácticas como la caza con jauría, las cinchadas y las jineteadas. También advirtió que la violencia hacia los animales suele estar vinculada con otras formas de violencia en el ámbito familiar.

La representante de Apani planteó que el abordaje debe involucrar a las áreas de Salud, Educación y Seguridad, y reclamó un mayor compromiso de los municipios.

Reclamo por castraciones y vacunación en los barrios

"No hay perros de la calle, hay perros abandonados", afirmó Soublé.

Además, pidió implementar castraciones masivas, gratuitas y sistemáticas, junto con campañas de vacunación y capacitación en cada barrio.