La militancia justicialista de varias localidades se reunió en la Unidad Básica de Bernasconi. Dirigentes destacaron la unidad del sur pampeano y reclamaron representación en la lista de diputados provinciales.

La militancia del justicialismo del sur pampeano se reunió en la Unidad Básica de Bernasconi para celebrar su día, junto con dirigentes provinciales y representantes de distintas localidades. Durante el encuentro también plantearon la necesidad de que la lista de diputados provinciales incluya a un candidato de la región.

Participaron militantes de Bernasconi, Jacinto Arauz, General San Martín, Abramo, Guatraché, Santa Teresa, Doblas y General Campos. El presidente de la Unidad Básica local e intendente, Germán Rasuchemberger, destacó el papel de quienes militan y convocó a sostener la unidad regional.

El reclamo por representación del sur pampeano

“Como siempre la importancia de la militancia, que es la que gana las elecciones. Algunos estamos en las listas, pero si no fuera por la militancia no seríamos nada”, afirmó Rasuchemberger. También celebró que “el sur de la Provincia esté unido” y sostuvo que la articulación entre localidades puede fortalecer los planteos de la región.

El intendente señaló que el objetivo es mostrar unidad de cara a la próxima elección y pedir al presidente del partido y al candidato que “tengamos un diputado en el sur y sobre todo en esta parte de la 35”. Consideró que esa zona está “un poco olvidada por algunos compañeros diputados” y cuestionó que, según expresó, desde la oposición se impulsen “políticas sucias” ante dificultades de integrantes del justicialismo.

Gabriela Labourié destacó la militancia y la justicia social

La referente zonal del justicialismo, Gabriela Labourié, recordó las fechas del 17 de octubre y el 17 de noviembre, que definió como jornadas centrales para el peronismo por su vínculo con la lealtad y la militancia. Luego convocó a asumir la responsabilidad de contribuir al crecimiento del movimiento y señaló la justicia social como uno de sus objetivos compartidos.

“Hoy los que estamos acá sentimos ese sentimiento tan fuerte y esa pasión por la política, por el peronismo y por la militancia, que creo que es nuestra responsabilidad hoy tomar la posta y lograr que el peronismo siga creciendo”, expresó. También advirtió sobre un escenario difícil y sostuvo que, pese a las diferencias internas, quienes integran el movimiento comparten un propósito común.

La situación económica y la defensa de derechos

Labourié afirmó que el Gobierno nacional está afectando “muy fuerte a las mesas en general de los argentinos y en particular de los pampeanos”, además de golpear al trabajo y poner en riesgo derechos que consideró garantizados. En ese contexto, destacó la tarea del gobernador y presidente del partido, Sergio Ziliotto, para sostener los beneficios y la calidad de vida de la población pampeana.

“¿Que hay mucho por hacer? Sí. ¿Que hay cosas que están mal? Seguramente. Pero también hay muchas otras que están bien y que podemos defender”, señaló. Hacia el cierre, pidió priorizar al conjunto del peronismo por encima de las individualidades y los egoísmos.

“Las convicciones no se negocian. Se defienden todos los días y en cada momento y en cualquier lugar”, expresó Labourié, quien llamó a trabajar de manera conjunta. “Construyamos el peronismo y la sociedad que nos merecemos”, concluyó.