Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 4 min de lectura

El ministro de La Pampa otorgó préstamos a emprendedores de Eduardo Castex y un aporte de $11 millones para mejorar una plaza. También advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia social.

El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, Diego Álvarez, encabezó en Eduardo Castex la entrega de una veintena de créditos para emprendedores, por más de $25 millones. Además, la Municipalidad recibió un aporte de $11 millones para un proyecto de mejoramiento de una plaza.

Durante el acto, el funcionario se refirió al impacto de la situación económica en los hogares y en las administraciones locales. “La situación socio económica sigue siendo compleja, hay sectores sociales que están requiriendo acompañamiento del Estado y si bien la situación no se desborda, todos los meses se engrosan las solicitudes de ayuda social”, expresó.

Crece la demanda de asistencia social en La Pampa

Álvarez sostuvo que la crisis provocó que algunos sectores necesiten más apoyo estatal. Mencionó especialmente a trabajadores con salarios bajos y a quienes tienen empleos informales, afectados por el costo de los servicios públicos y las dificultades para acceder a una canasta alimentaria.

“Hoy vemos la nueva demanda del asalariado bajo o asalariado informal que se empiezan a endeudar porque la suba de las tarifas de los servicios públicos le consume gran parte del salario y complejiza su acceso a una canasta alimentaria digna. Esto es preocupante porque la situación de los gobiernos provinciales y municipios empieza a complicarse, porque cada tenemos menos ingresos y mas demandas. Por eso decimos que antes resolvíamos situaciones sociales y ahora acompañamos en la solución de las dificultades”, afirmó.

Adultos mayores y discapacidad, entre las prioridades presupuestarias

El ministro indicó que las partidas del Presupuesto 2027 con mayores incrementos estarán destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad. Sobre el primer grupo, señaló que la falta de cobertura de medicamentos del Pami, los bajos ingresos previsionales y las demoras en el pago de prestaciones se combinan con el aumento de los servicios y los alquileres.

“Las partidas presupuestarias que más se incrementaron (para 2027) están destinadas para adultos mayores, porque la falta de cobertura de medicamentos del Pami, las pensiones y jubilaciones muy deprimidas y la demora en el pago de las prestaciones, se agrava con los aumentos de los servicios y los alquileres”, destacó. También señaló que ese sector requiere un acompañamiento mayor ante el crecimiento de la demanda.

En relación con discapacidad, Álvarez anticipó un aumento del presupuesto y afirmó que existe una mayor contención familiar. En cambio, consideró que las personas adultas mayores quedan más expuestas y remarcó la importancia de los espacios de vinculación y acompañamiento social frente a la soledad.

Créditos para emprendedores de Eduardo Castex

Los préstamos se otorgaron a través de los programas Desarrollo de la Economía Social y Desarrollo Productivo. Álvarez destacó que estos recursos pueden generar oportunidades laborales y acompañar el crecimiento de los emprendimientos.

El funcionario agregó que el 90 por ciento de los créditos de Economía Social se destina a mujeres. Según explicó, los fondos provinciales se distribuyen entre las 80 localidades pampeanas, mientras que los municipios seleccionan a las personas beneficiarias, realizan el seguimiento y gestionan el recupero, que vuelve a incorporarse a los fondos municipales.

Entre quienes recibieron créditos de Economía Social, con montos de entre $1 millón y $1,5 millones, se encuentran Juan Aruz, para una imprenta; Rafael Oscar Ávila, albañil; Brian Bazán, para un taller mecánico; Alejandro Bruno, para chapa y pintura; Elva Celestina Campasso y Joana Cuello, para emprendimientos de indumentaria y carpintería, respectivamente; Facundo Díaz, para una bicicletería; y Franco Elero Perelló, para un taller de herrería.

También fueron beneficiarios Monserrat Formaggio, para artesanías; Nadia Fortunato, para indumentaria de campo; Gisela Freites y Leticia Balbi, para indumentaria; Antonella Klear Bruno, para una actividad agropecuaria; Benjamín Macagno Machado, para barbería; Diego Ortiz, para computación; Sebastián Sánchez, para entrenamiento personal; Eduardo Simik, para artículos de limpieza; e Isaías Gabriel Similán, para la venta de mates.

Por el programa Desarrollo Productivo se otorgó un crédito de $458.137,58 a Yahir Mohamed Machado Sicre.

Aporte municipal para mejorar una plaza

El aporte de $11 millones para la comuna fue entregado mediante el programa Participación Comunitaria y se destinará al mejoramiento de una plaza local.

Álvarez también destacó la continuidad de las políticas provinciales de apoyo a emprendedores, que incluyen asistencia económica, capacitaciones y acompañamiento para la comercialización. Además, afirmó que La Pampa mantiene sus políticas de asistencia en un contexto de menores ingresos y mayores necesidades sociales.