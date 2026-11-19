Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Las mediciones en Buta Ranquil marcaron un descenso durante la mañana del miércoles, luego del pico del martes. El embalse Casa de Piedra continuó acumulando agua y se mantiene el monitoreo de la cuenca.

El caudal del río Colorado comenzó a bajar después del pico registrado el martes. En Buta Ranquil, las mediciones de la mañana del miércoles confirmaron una disminución, mientras continúa el seguimiento de las variables hidrológicas en coordinación con las jurisdicciones y los actores de la cuenca, informó el Coirco.

Las estaciones La Gotera, sobre el río Grande, y Puente Ruta 40, sobre el río Barrancas, también registraron alturas inferiores a las del martes.

Descenso del caudal en Buta Ranquil

Durante las primeras horas del miércoles, el caudal medido en Buta Ranquil fue de 574 m³/s a la medianoche, 577 m³/s a las 3 y 571 m³/s a las 6. En ese mismo horario, dos días antes se habían registrado 637 m³/s.

La baja se hizo más marcada durante la mañana: a las 9, la medición arrojó 551 m³/s. En tanto, el embalse Casa de Piedra continuó acumulando agua y alcanzó a esa hora los 279,46 metros sobre el nivel del mar.

Monitoreo y tareas preventivas en la cuenca

Si bien la crecida está menguando, el Coirco informó que mantiene un seguimiento minucioso de la información hidrológica junto con las provincias y los distintos actores de la cuenca.

El organismo también señaló que existe comunicación activa entre quienes participan de las tareas preventivas, en particular los organismos de protección civil y las empresas petroleras, que reciben información sobre la evolución de la situación.