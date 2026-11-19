Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La Dirección Provincial de Vialidad inició un plan de contingencia en el oeste pampeano para proteger rutas y accesos rurales. Los trabajos incluyen entubados en las rutas provinciales 14 y 104 y en establecimientos rurales.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) puso en marcha un plan de contingencia para reducir el impacto de la crecida del río Atuel sobre las rutas y los accesos rurales del oeste pampeano. Las tareas están a cargo de la Zona Santa Isabel de Conservación y buscan facilitar el paso del agua sin afectar la circulación ni la conectividad de los pobladores.

El jefe de la Zona Santa Isabel de Vialidad Provincial, Fernando Nicoletti, explicó que el operativo está dividido en dos etapas. La primera, que se encuentra en ejecución, consiste en colocar entubados en el sector de las rutas provinciales 14 y 104 para prevenir cortes.

Entubados para proteger las rutas del oeste pampeano

El objetivo es anticiparse a posibles anegamientos y evitar que el aumento del caudal interrumpa la circulación. “Con estos trabajos buscamos que, aunque aumente el paso del agua, las rutas no se vean afectadas y podamos mantener la conectividad de la zona”, explicó Nicoletti.

El plan también incluye intervenciones en accesos a establecimientos rurales, que podrían quedar anegados durante una crecida y dejar aisladas a las familias. Se realizaron dos entubados adicionales en propiedades privadas: uno en el campo de Vitelmo Badal y otro en el puesto del señor Rosas.

Obras en accesos rurales y recursos del operativo

“Son sectores donde, cuando crece el río Atuel, los pobladores pueden quedar con sus salidas anegadas y aislados”, detalló el funcionario.

Para ejecutar las obras, la DPV destinó un cargador frontal, una retroexcavadora y un camión tractor con carretón para trasladar los equipos. También dispuso ocho caños de acero de 1.200 milímetros de diámetro y ocho operarios para realizar las intervenciones.