El intendente reconoció irregularidades en rendiciones vinculadas con contrataciones del programa Pro Vida y dijo que el Concejo tiene fundamentos para suspender a Natalia. Aseguró que el municipio prepara documentación y atribuyó el conflicto a diferencias políticas.

El intendente de Puelén, Mario Rebolledo Bogado, reconoció que hubo errores en las rendiciones de pagos a jóvenes contratados para el programa Pro Vida. Explicó que, como no tenían cuentas bancarias, algunas transferencias se hicieron a cuentas de familiares y admitió que el Concejo Deliberante cuenta con argumentos para suspender a la secretaria tesorera, Natalia.

El jefe comunal sostuvo que el municipio está reuniendo documentación para responder a las observaciones y que dispone de diez días hábiles para presentarla. También afirmó que, a su entender, la decisión sobre la funcionaria ya estaría tomada: “creo que presentemos lo que sea a Natalia le van a cortar la cabeza”.

Pagos del Pro Vida y cuestionamientos a la tesorera

Rebolledo explicó que algunos jóvenes contratados para el programa no estaban bancarizados y que, por ese motivo, se realizaron pagos a través de cuentas de sus parejas o de un padre. “Contratamos chicos para el ProVida y como no estaban bancarizados les pagamos por ejemplo a través de las cuentas de sus parejas y a un padre”, señaló.

Sobre las rendiciones observadas, el intendente reconoció: “hoy tienen fundamentos para suspender a Natalia. Que hay errores –en las rendiciones-, uno no lo niega”. Sin embargo, buscó relativizar el alcance de las irregularidades y dijo: “sí, está mal, pero en Puelén nos conocemos todos y es un poco lógico”.

También cuestionó a las concejalas, a quienes acusó de “doble moral”. Afirmó que meses atrás viajaron a Santa Rosa y presentaron comprobantes que, según dijo, no eran válidos. Agregó que el municipio aceptó una nota presentada como recurso excepcional y les pagó los gastos.

Una disputa política con las concejalas de Puelén

El conflicto se inscribe en una relación tirante entre Rebolledo y las tres integrantes del Concejo: Xiomara Suyai Pino, de Comunidad Organizada y compañera de fórmula del intendente; Roxana Andrea Maya, de Juntos por el Cambio; y Laura Alejandra Maya, del Frente Justicialista.

Rebolledo ganó la intendencia en las elecciones provinciales de 2023 como representante de Comunidad Organizada. En esos comicios, la lista de concejales de su espacio obtuvo el 36,82 por ciento de los votos, mientras que el actual jefe comunal alcanzó el 36,52 por ciento. El gobernador Sergio Ziliotto ganó en el tramo provincial con el 34,30 por ciento.

Tras asumir en diciembre de 2023, Rebolledo se distanció de Comunidad Organizada y manifestó su acercamiento al gobierno provincial y al peronismo. “Nosotros en las elecciones del año pasado nos presentamos como una rama del peronismo local. Siempre fuimos peronistas, ahora hay que dar el respaldo al gobernador Ziliotto en el peronismo pampeano, porque no se puede apoyar las locuras que está cometiendo Milei”, expresó entonces.

Antecedentes de la crisis institucional en Puelén

En marzo de 2025, el intendente dijo que Puelén atravesaba una crisis institucional, luego de que el Concejo Deliberante rechazara un proyecto de becas municipales. En esa oportunidad sostuvo que “todos los proyectos que he mandado están frenados” y reconoció que existían dudas de las concejalas sobre las cuentas públicas.

Consultado sobre una posible destitución como la del intendente de Santa Isabel, Carlos Farana, Rebolledo dijo desconocer los argumentos utilizados en ese caso. Aseguró que considera que la gestión municipal está haciendo las cosas bien y destacó que las observaciones del Concejo contribuyeron a mejorar el trabajo administrativo.

“No me quejo del trabajo que ellas hacen porque es una realidad que con sus observaciones han mejorado mucho nuestro trabajo”, afirmó. También dijo que Natalia es una funcionaria eficiente y agregó: “si se ha equivocado la Justicia dictaminará”. Sobre una eventual intervención judicial, sostuvo que concurriría “muy tranquilo” y aseguró que las puertas del municipio están abiertas.

Rebolledo atribuyó la disputa a diferencias políticas

El intendente señaló que las tensiones con las concejalas responden a “distintas miradas políticas”. Además, afirmó que sufrió “aprietes” de Comunidad Organizada tras acercarse al Partido Justicialista luego de ser electo por ese espacio.

“Yo siempre fui peronista como eran ellos y ahora se juegan por Milei que solo trajo ajustes para los municipios a los que están destruyendo, y yo voy a defender a muerte a mi pueblo”, concluyó Rebolledo.