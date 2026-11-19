Trabajadores de las defensorías civiles de La Pampa realizaron este miércoles una protesta en la Ciudad Judicial de Santa Rosa y en los tribunales de General Pico. La medida comenzó a las 10 de la mañana y consistió en un quite de colaboración durante más de dos horas, además de la colocación de carteles con consignas gremiales.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) sostuvo que el anuncio del Gobierno pampeano sobre el equiparamiento salarial de los defensores con los fiscales no responde a los reclamos del personal que se desempeña en esas dependencias.
Los reclamos de los trabajadores de las defensorías civiles
La secretaria general del Sitraj, Susana Funes, señaló que el reclamo incluye mejoras en los ingresos, concursos de ascenso dentro de las defensorías civiles y el pago de bonificaciones. También mencionó problemas edilicios en algunos sectores.
“El reclamo de los trabajadores tiene que ver con ingresos, con concursos de ascenso dentro de las defensorías civiles, con bonificaciones y obviamente en algunos sectores tiene que ver también con una cuestión edilicia”, expresó Funes.
La atención a personas en situaciones vulnerables
En las defensorías civiles se reciben consultas y se interviene en casos relacionados con actualizaciones de cuotas alimentarias, divorcios, tenencias y otros conflictos familiares. El personal mantiene contacto directo con personas que atraviesan problemas que requieren una respuesta judicial.
Funes advirtió sobre la complejidad de las situaciones que atienden y el impacto emocional que pueden generar en los trabajadores, quienes además de cumplir tareas administrativas acompañan a personas con problemáticas personales delicadas.
“El problema son las situaciones que ellos atienden dentro de las defensorías. Están atendiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, que van a actualizar cuotas alimentarias, divorcios, tenencias, y muchas de las personas que son atendidas, claramente, van con una problemática que necesita ser resuelta”, explicó.