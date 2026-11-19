Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Empleados de las defensorías civiles realizaron un quite de colaboración en Santa Rosa y General Pico para reclamar mejoras salariales, concursos de ascenso, bonificaciones y respuestas a problemas edilicios.

Trabajadores de las defensorías civiles de La Pampa realizaron este miércoles una protesta en la Ciudad Judicial de Santa Rosa y en los tribunales de General Pico. La medida comenzó a las 10 de la mañana y consistió en un quite de colaboración durante más de dos horas, además de la colocación de carteles con consignas gremiales.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) sostuvo que el anuncio del Gobierno pampeano sobre el equiparamiento salarial de los defensores con los fiscales no responde a los reclamos del personal que se desempeña en esas dependencias.

Los reclamos de los trabajadores de las defensorías civiles

La secretaria general del Sitraj, Susana Funes, señaló que el reclamo incluye mejoras en los ingresos, concursos de ascenso dentro de las defensorías civiles y el pago de bonificaciones. También mencionó problemas edilicios en algunos sectores.

“El reclamo de los trabajadores tiene que ver con ingresos, con concursos de ascenso dentro de las defensorías civiles, con bonificaciones y obviamente en algunos sectores tiene que ver también con una cuestión edilicia”, expresó Funes.

La atención a personas en situaciones vulnerables

En las defensorías civiles se reciben consultas y se interviene en casos relacionados con actualizaciones de cuotas alimentarias, divorcios, tenencias y otros conflictos familiares. El personal mantiene contacto directo con personas que atraviesan problemas que requieren una respuesta judicial.

Funes advirtió sobre la complejidad de las situaciones que atienden y el impacto emocional que pueden generar en los trabajadores, quienes además de cumplir tareas administrativas acompañan a personas con problemáticas personales delicadas.