Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:31 p. m. · 2 min de lectura

La provincia obtuvo 3,60 puntos en un ranking nacional que evaluó las condiciones para instalar centros de datos. La disponibilidad de energía y la conectividad son factores clave para atraer estos proyectos.

La Pampa logró posicionarse en el quinto lugar de un ranking nacional que analiza las condiciones de las provincias argentinas para recibir inversiones destinadas a la instalación de centros de datos, una actividad estratégica para el crecimiento de la economía digital.

El relevamiento fue elaborado por la Cámara Argentina de Internet (CABASE), que evaluó a las 24 jurisdicciones del país teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la disponibilidad de energía, la conectividad, los beneficios impositivos y la existencia de personal especializado.

En este escenario, La Pampa obtuvo una calificación de 3,60 puntos sobre un máximo de cinco, un resultado que la coloca entre los distritos con mayores posibilidades de captar proyectos tecnológicos que requieren inversiones millonarias.

La Pampa, entre las mejores posicionadas del país

El ranking nacional es encabezado por Río Negro, con 4,25 puntos, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 4,20; Neuquén, con 4,10; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3,95.

En el quinto puesto aparece La Pampa, superando a provincias como San Luis, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Santa Cruz.

Esta ubicación representa una oportunidad para la provincia, especialmente en un contexto en el que las empresas tecnológicas buscan nuevos lugares para desarrollar infraestructura destinada al almacenamiento y procesamiento de información.

La energía y la conectividad, factores fundamentales

El estudio establece que la disponibilidad de energía eléctrica y la calidad de las conexiones digitales son los dos aspectos más importantes para determinar dónde instalar un centro de datos.

Cada uno representa el 30 por ciento de la evaluación total. A su vez, los programas de promoción de inversiones tienen un peso del 20 por ciento, mientras que las condiciones tributarias y la disponibilidad de trabajadores especializados representan el 10 por ciento cada uno.

Los centros de datos, también conocidos como data centers, son instalaciones que concentran equipos informáticos capaces de almacenar, administrar y procesar enormes cantidades de información. Su funcionamiento resulta fundamental para servicios de internet, plataformas digitales, empresas y aplicaciones de inteligencia artificial.

Una oportunidad para el desarrollo económico provincial

La posición alcanzada por La Pampa abre expectativas sobre la posibilidad de atraer nuevas inversiones, generar puestos de trabajo especializados y fortalecer el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Sin embargo, figurar entre las provincias mejor calificadas no significa que las inversiones estén aseguradas. Para transformar este potencial en proyectos concretos será necesario sostener y ampliar las condiciones de infraestructura, conectividad y disponibilidad energética.

El resultado del relevamiento coloca a La Pampa en una posición competitiva dentro del mapa tecnológico argentino y plantea un desafío hacia el futuro: aprovechar sus ventajas para atraer empresas, impulsar nuevas actividades económicas y generar oportunidades de desarrollo en el territorio provincial.