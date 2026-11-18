La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó el rechazo de una demanda de filiación. Los análisis descartaron tanto al padre que figuraba en el acta de nacimiento como al hombre fallecido cuyos restos fueron exhumados en Anguil.

Una exhumación en el cementerio de Anguil y dos pruebas genéticas con resultados negativos no permitieron determinar quién es el padre biológico de un hombre que inició una demanda de filiación. La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó el rechazo del pedido para que se reconociera como progenitor a un hombre fallecido.

El procedimiento se realizó el 22 de noviembre de 2024, a las nueve de la mañana, con la participación de profesionales forenses, representantes judiciales, personal municipal y trabajadores del servicio fúnebre. El objetivo era extraer una muestra genética de una sepultura familiar, no investigar un crimen.

La causa quedó marcada por dos conclusiones: el hombre registrado como padre en la partida de nacimiento no era el progenitor biológico del demandante y tampoco lo era el fallecido cuyos restos fueron examinados. La identidad del padre biológico quedó sin resolver.

La exhumación y los análisis de ADN en Anguil

La extracción se hizo en el panteón familiar del cementerio de Anguil. Según el expediente, participaron integrantes del Cuerpo Médico Forense, personal del servicio fúnebre de la CPE, empleados municipales y representantes judiciales. También estuvieron presentes el demandante y su abogada.

Del cuerpo se obtuvo un segmento del fémur izquierdo. El Laboratorio de Genética Forense informó que recibió la muestra el 4 de abril de 2025 y luego concluyó que no había vínculo biológico de paternidad entre el fallecido y el demandante.

Un segundo estudio, realizado con muestras de sangre del demandante, su madre y el hombre que figuraba como padre, también descartó la relación biológica. La causa incluyó, además, el pedido de impugnar esa paternidad legal y el reclamo para establecer el vínculo con el hombre fallecido.

El fallo de primera instancia y la apelación

La segunda pretensión involucraba a una mujer que intervino como heredera del fallecido y a quien el demandante atribuía la condición de hermana. Ella no afirmó ni negó ese vínculo y aceptó que se realizara la exhumación para obtener material genético.

El 6 de marzo de 2026, el juez Rubén Capdevielle hizo lugar a la impugnación de paternidad y ordenó modificar el acta de nacimiento. Sin embargo, rechazó el pedido para reconocer como padre biológico al hombre fallecido.

El demandante apeló y cuestionó la identificación de los restos y la cadena de custodia de la muestra. Sostuvo que no había elementos suficientes para confirmar que el cuerpo exhumado correspondiera a la persona buscada y señaló que el material genético permaneció durante un período sin una ubicación conocida. También reclamó nuevos estudios y planteó que estaba en juego su derecho constitucional a la identidad.

La Cámara confirmó el rechazo de la filiación

La Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa rechazó esos cuestionamientos. Las juezas Laura Torres y Marina Álvarez consideraron que las objeciones se presentaron fuera de término, después de que el laboratorio comunicara un resultado contrario a la pretensión.

Las magistradas señalaron que el propio demandante había solicitado la prueba y participado de la exhumación sin formular objeciones en ese momento. A criterio del tribunal, las dudas sobre la identificación del cuerpo debieron plantearse durante la extracción de las muestras o dentro de los plazos procesales correspondientes.

La Cámara también descartó que se hubiera vulnerado el derecho a la identidad: sostuvo que se habían producido las pruebas pertinentes y que no había elementos suficientes para invalidar los resultados ni ordenar nuevos análisis. Por unanimidad, confirmó la sentencia, dictada en primera instancia y revisada en el fallo del 13 de noviembre. Cada parte deberá afrontar sus propios gastos de la apelación, ya que el demandante podía entender legítimamente que tenía derecho a pedir una revisión judicial para esclarecer su origen biológico.