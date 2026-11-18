Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 8:50 p. m. · 3 min de lectura

Seis de cada diez conexiones de internet fijo de la localidad ya utilizan fibra óptica. También aumentó la velocidad promedio de los servicios contratados y los prestadores locales concentran el 99% de las conexiones terrestres.

Eduardo Castex se destaca en La Pampa por el crecimiento de la fibra óptica y la mejora en la velocidad de internet

La localidad registró un importante avance en conectividad durante los últimos dos años. Actualmente, seis de cada diez conexiones utilizan fibra óptica, superando el promedio provincial. Además, aumentó considerablemente la velocidad de los servicios contratados.

Eduardo Castex se posiciona entre las localidades pampeanas con mayor desarrollo de conectividad digital. Así lo reflejan los datos del Informe de Conectividad 2026, elaborado por la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EMPATEL), que muestran un crecimiento sostenido de las conexiones de fibra óptica y una importante mejora en las velocidades de internet.

Según el relevamiento, la localidad cuenta actualmente con 4.924 conexiones de internet fijo, lo que la ubica en el quinto lugar de La Pampa por cantidad de accesos, detrás de Santa Rosa, General Pico, Toay y General Acha.

Uno de los datos más significativos es el avance de la fibra óptica. En 2024 se contabilizaban 1.874 conexiones mediante esta tecnología, mientras que en 2026 la cifra alcanzó las 2.937. Esto representa un incremento de 1.063 conexiones, equivalente a un crecimiento cercano al 57%.

Actualmente, aproximadamente el 60% de los accesos a internet de Eduardo Castex funcionan mediante fibra óptica, un porcentaje que supera el promedio provincial del 53,4%.

Internet más rápido para los usuarios

El crecimiento no solamente se refleja en la cantidad de conexiones, sino también en la velocidad de los servicios contratados.

Hace dos años, la velocidad promedio en Eduardo Castex era de 36,1 megas. En 2026, ese promedio llegó a 101,9 megas, lo que representa una mejora considerable para hogares, comercios e instituciones.

Entre los usuarios de fibra óptica, el promedio contratado pasó de 42 a 131 megas.

Otro dato destacado es la incorporación de planes de mayor capacidad. Mientras que en 2024 las conexiones de hasta 100 megas representaban la oferta de mayor velocidad contratada, actualmente existen 829 usuarios de fibra óptica que cuentan con planes de 300 megas.

Al mismo tiempo, disminuyó notablemente la cantidad de conexiones de baja velocidad. Los servicios inferiores a 20 megas, que anteriormente representaban alrededor del 40% del total, ahora alcanzan solamente el 15%.

El protagonismo de los prestadores locales

El desarrollo de las telecomunicaciones en Eduardo Castex también está vinculado con la actividad de las empresas y cooperativas que brindan servicios de internet.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Eduardo Castex (COSPEC) y Difusora Castex son los dos prestadores que desarrollan conexiones de fibra óptica en la localidad.

Por su parte, Argentium SRL (ISP Group) y Mega Red Comunicaciones completan la oferta mediante servicios inalámbricos.

De acuerdo con el relevamiento, el 99% de las conexiones terrestres corresponde a prestadores locales, lo que pone de manifiesto la participación de empresas de la comunidad en el desarrollo de la infraestructura digital.

Los desafíos para los próximos años

A pesar de los avances registrados, todavía existe un importante número de conexiones que utilizan tecnologías diferentes de la fibra óptica.

En Eduardo Castex quedan aproximadamente 1.700 accesos mediante sistemas inalámbricos y de cable que podrían incorporarse progresivamente a redes de fibra.

El informe provincial proyecta que para 2029 el 81% de las conexiones de internet de La Pampa podría utilizar esta tecnología.

En este contexto, Eduardo Castex presenta indicadores favorables en materia de modernización de sus conexiones, aunque todavía tiene por delante el desafío de continuar ampliando la cobertura y mejorando la calidad del servicio.

La conectividad se ha convertido en una herramienta fundamental para la educación, el trabajo, el comercio y las actividades cotidianas. Los datos correspondientes a los últimos dos años muestran que Eduardo Castex avanza en ese proceso de transformación tecnológica, con una participación destacada de los prestadores locales.

Los números surgen de los relevamientos realizados entre 2024 y 2026 y del Informe de Conectividad 2026 de EMPATEL. RADIO DON +1