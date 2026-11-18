El titular nacional de UPCN planteó la necesidad de reunir a todos los sectores del peronismo y debatir un programa rumbo a 2027. También cuestionó el impacto del rumbo económico nacional sobre el empleo y las pequeñas y medianas empresas.

El secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, llamó a reordenar el peronismo y defendió la continuidad de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. Lo hizo durante una conferencia de prensa en La Pampa, en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de la seccional provincial.

El acto se realizó en la sede gremial de la calle Escalante, con la conducción del reelecto secretario general, Jorge Lezcano, y la participación de 234 delegados. Durante la actividad asumieron más de 200 representantes.

Rodríguez contrastó la situación laboral en La Pampa y a nivel nacional

Al referirse a la situación de los trabajadores, Rodríguez destacó el vínculo con el gobierno pampeano, encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto. “Aquí en la provincia particularmente tenemos una verdadera cordialidad con el gobierno provincial a través de su gobernador Sergio Ziliotto; conversamos y buscamos puntos de encuentro y de equilibrio”, afirmó.

En contraste, cuestionó las consecuencias del rumbo del Gobierno nacional para el empleo y la actividad económica. “lamentablemente el gobierno nacional es el que está sumiendo en una crisis muy fuerte fundamentalmente al sector del trabajo. Estamos contemplando permanentes despidos en todas las actividades, tanto públicas como privadas, y el cierre de empresas, sobre todo pymes, que tienen una capacidad de absorción de mano de obra muy importante”.

El dirigente advirtió que, a su juicio, esas medidas empobrecen a la sociedad y debilitan servicios esenciales de contención, como la salud y la educación pública.

El titular de UPCN pidió unidad peronista y defendió las PASO

Con la mirada puesta en 2027, Rodríguez planteó que el peronismo debe construir un espacio común a partir del debate y la autocrítica. Mencionó los encuentros recientes de dirigentes opositores, entre ellos los realizados en San Fernando, y sostuvo que la convocatoria debe incluir a todas las vertientes del movimiento.

“Las puertas están abiertas de par en par. Esa conformación ha ido creciendo y se va a terminar incluyendo un reencuentro de todo el peronismo para debatir principalmente un programa que vuelva a los valores propios del movimiento: crear trabajo, producción y desarrollo”, expresó.

Además, respaldó la vigencia de las PASO ante las iniciativas del oficialismo nacional para modificar el calendario electoral. “Nosotros somos proclives a defender la vigencia de las PASO, porque eso realmente permitiría elecciones libres donde la gente pueda elegir a partir del voto a su candidato. El gobierno está empeñado en eliminar las PASO justamente por un temor a que las fuerzas se reordenen; es realmente contraproducente”, sostuvo.

Rodríguez agregó que, si no se realizaran las primarias, el justicialismo debería establecer mecanismos internos para definir sus liderazgos con el respaldo de los afiliados.

El movimiento obrero busca participar en la construcción política

Por último, el referente sindical señaló que las organizaciones gremiales aspiran a cumplir un papel activo en la conformación de una alternativa política y a actuar como “equilibradores dentro de la fuerza del peronismo”.

También manifestó la expectativa de que referentes sindicales integren listas legislativas para el Congreso Nacional y los parlamentos provinciales. “porque es fundamental estar donde se tratan las leyes y las normas que rigen el mundo del trabajo”, afirmó.