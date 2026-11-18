Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

El segundo sorteo definió 44 preadjudicatarios por bolillero general y dos beneficiarias de viviendas accesibles. Con las 88 unidades de esta etapa y las 100 sorteadas la semana anterior, 188 familias pasarán a instancia de revisión.

El Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV) completó este miércoles 18 de noviembre la segunda jornada del sorteo de viviendas para Santa Rosa y definió a los últimos 46 preadjudicatarios: 44 por sorteo general y dos por asignación directa de unidades accesibles.

Las personas seleccionadas se suman a las 42 definidas el martes, con lo que quedó completo el sorteo de las 88 viviendas previstas en esta etapa. El procedimiento comenzó a las 13 y se realizó mediante los bolilleros de la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Zoom y las redes oficiales del organismo.

Viviendas del IPAV: 188 familias pasan a revisión

Al sumar las 100 viviendas sorteadas la semana anterior, son 188 las familias santarroseñas que ingresan en instancia de revisión para acceder a una vivienda. Las unidades corresponden al ex plan nacional Casa Propia Construir Futuro, cuyas obras habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional.

Los trabajos fueron retomados y finalizados con fondos propios de la Provincia, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la Ley de Emergencia de Obra Pública.

Nómina de preadjudicatarios del sorteo en Santa Rosa

El listado oficial de las 44 personas seleccionadas por bolillero general es el siguiente:

Vila Yesica Belen, DNI 31.942.907

Richter Lara Valeria, DNI 31.482.441

Sosa Florencia Belen, DNI 37.826.545

Gonzalez Cecilia Anabel, DNI 36.284.762

Allegri Araya Ivana, DNI 33.157.915

Suarez Palmas Antonella Natali, DNI 37.397.783

Manzanelli Pamela Jimena, DNI 37.086.533

Cejas Nancy Viviana Elizabeth, DNI 32.380.526

Haberkorn Jesica Paola, DNI 34.537.149

Benz Nelly Andrea Alejandra, DNI 38.552.845

Martinez Colipi Verónica Valeria, DNI 33.242.288

Lloyd Wanda Yanila, DNI 33.998.312

Martinez Solange Anahi, DNI 34.632.921

Rodriguez Karen Ailin, DNI 38.552.913

Vicens Rocio Gimena, DNI 30.319.777

Furriol Mónica Lorena, DNI 26.580.241

Fuentes Maria Florencia, DNI 33.044.301

Alba Debora Natalia, DNI 33.998.690

Bazan Valeria Beatriz, DNI 29.106.102

Tavares Claudia Natalia, DNI 28.734.473

Sarmiento Sosa Fresia Nerea, DNI 36.222.222

Juarez Veronica Lujan, DNI 34.633.138

Tarrio Julia Ester, DNI 33.044.356

Martino Ermantraut Sabrina Mabel, DNI 29.852.853

Barneix Elba Elizabeth, DNI 36.284.439

Rios Silvana Raquel, DNI 28.342.909

Pedernera Sabrina Elisabeth, DNI 35.386.180

Urquiza Soledad Evelyn, DNI 38.296.508

Rodriguez Maria Del Lujan, DNI 31.710.362

Vazquez Carlos Ramon, DNI 31.574.579

Jofre Florencia Micaela, DNI 38.039.272

Suarez Sofia Agustina, DNI 41.476.497

Urmente Florencia Gimena, DNI 35.386.144

Gonzalez Samanta Alejandra, DNI 36.284.310

Stortini Tamara Belén, DNI 37.397.012

Bustos Doris Analia, DNI 26.956.865

Marana Camila, DNI 40.611.298

Geringer Victoria, DNI 39.931.998

Bravo Elide Marcela, DNI 35.386.709

Romero Basso Florencia, DNI 38.552.898

Arias Garay Gisella Paola, DNI 35.096.885

Garcia Yanina Beatriz, DNI 32.614.587

Gonzalez Ana Gabriela, DNI 37.176.407

Cornejo Jennifer Vanesa, DNI 36.284.446

Quiénes fueron beneficiadas con viviendas accesibles

Las dos unidades accesibles se asignaron de manera directa a:

Mongada Rocío Belen, DNI 41.094.967

Carra Daniela Celeste, DNI 39.932.455

Cómo presentar impugnaciones al listado del IPAV

El IPAV informó que desde este jueves 19 de noviembre se podrá iniciar el plazo formal para presentar impugnaciones a los listados surgidos de los sorteos del martes 17 y el miércoles 18. El período estará abierto durante 10 días hábiles.

El trámite se realizará mediante el formulario disponible en la página oficial del organismo, www.ipav.lapampa.gob.ar.