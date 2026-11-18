El Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV) completó este miércoles 18 de noviembre la segunda jornada del sorteo de viviendas para Santa Rosa y definió a los últimos 46 preadjudicatarios: 44 por sorteo general y dos por asignación directa de unidades accesibles.
Las personas seleccionadas se suman a las 42 definidas el martes, con lo que quedó completo el sorteo de las 88 viviendas previstas en esta etapa. El procedimiento comenzó a las 13 y se realizó mediante los bolilleros de la Lotería de San Luis, con transmisión en vivo por la Televisión Pública Pampeana, Zoom y las redes oficiales del organismo.
Viviendas del IPAV: 188 familias pasan a revisión
Al sumar las 100 viviendas sorteadas la semana anterior, son 188 las familias santarroseñas que ingresan en instancia de revisión para acceder a una vivienda. Las unidades corresponden al ex plan nacional Casa Propia Construir Futuro, cuyas obras habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional.
Los trabajos fueron retomados y finalizados con fondos propios de la Provincia, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la Ley de Emergencia de Obra Pública.
Nómina de preadjudicatarios del sorteo en Santa Rosa
El listado oficial de las 44 personas seleccionadas por bolillero general es el siguiente:
- Vila Yesica Belen, DNI 31.942.907
- Richter Lara Valeria, DNI 31.482.441
- Sosa Florencia Belen, DNI 37.826.545
- Gonzalez Cecilia Anabel, DNI 36.284.762
- Allegri Araya Ivana, DNI 33.157.915
- Suarez Palmas Antonella Natali, DNI 37.397.783
- Manzanelli Pamela Jimena, DNI 37.086.533
- Cejas Nancy Viviana Elizabeth, DNI 32.380.526
- Haberkorn Jesica Paola, DNI 34.537.149
- Benz Nelly Andrea Alejandra, DNI 38.552.845
- Martinez Colipi Verónica Valeria, DNI 33.242.288
- Lloyd Wanda Yanila, DNI 33.998.312
- Martinez Solange Anahi, DNI 34.632.921
- Rodriguez Karen Ailin, DNI 38.552.913
- Vicens Rocio Gimena, DNI 30.319.777
- Furriol Mónica Lorena, DNI 26.580.241
- Fuentes Maria Florencia, DNI 33.044.301
- Alba Debora Natalia, DNI 33.998.690
- Bazan Valeria Beatriz, DNI 29.106.102
- Tavares Claudia Natalia, DNI 28.734.473
- Sarmiento Sosa Fresia Nerea, DNI 36.222.222
- Juarez Veronica Lujan, DNI 34.633.138
- Tarrio Julia Ester, DNI 33.044.356
- Martino Ermantraut Sabrina Mabel, DNI 29.852.853
- Barneix Elba Elizabeth, DNI 36.284.439
- Rios Silvana Raquel, DNI 28.342.909
- Pedernera Sabrina Elisabeth, DNI 35.386.180
- Urquiza Soledad Evelyn, DNI 38.296.508
- Rodriguez Maria Del Lujan, DNI 31.710.362
- Vazquez Carlos Ramon, DNI 31.574.579
- Jofre Florencia Micaela, DNI 38.039.272
- Suarez Sofia Agustina, DNI 41.476.497
- Urmente Florencia Gimena, DNI 35.386.144
- Gonzalez Samanta Alejandra, DNI 36.284.310
- Stortini Tamara Belén, DNI 37.397.012
- Bustos Doris Analia, DNI 26.956.865
- Marana Camila, DNI 40.611.298
- Geringer Victoria, DNI 39.931.998
- Bravo Elide Marcela, DNI 35.386.709
- Romero Basso Florencia, DNI 38.552.898
- Arias Garay Gisella Paola, DNI 35.096.885
- Garcia Yanina Beatriz, DNI 32.614.587
- Gonzalez Ana Gabriela, DNI 37.176.407
- Cornejo Jennifer Vanesa, DNI 36.284.446
Quiénes fueron beneficiadas con viviendas accesibles
Las dos unidades accesibles se asignaron de manera directa a:
- Mongada Rocío Belen, DNI 41.094.967
- Carra Daniela Celeste, DNI 39.932.455
Cómo presentar impugnaciones al listado del IPAV
El IPAV informó que desde este jueves 19 de noviembre se podrá iniciar el plazo formal para presentar impugnaciones a los listados surgidos de los sorteos del martes 17 y el miércoles 18. El período estará abierto durante 10 días hábiles.
El trámite se realizará mediante el formulario disponible en la página oficial del organismo, www.ipav.lapampa.gob.ar.