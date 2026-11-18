El especialista en Relaciones Internacionales analizó el conflicto en una conferencia en la UNLPam y advirtió que la crisis humanitaria, las disputas geopolíticas y la falta de una solución para Palestina alejan una paz duradera.

El doctor en Relaciones Internacionales Said Chaya brindó una conferencia magistral en el Salón Azul de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en una coyuntura internacional atravesada por la escalada bélica y las tensiones diplomáticas. La actividad inauguró el ciclo de Seminarios en Geopolítica de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

Bajo el título “La guerra en Medio Oriente: algunas claves para entender el conflicto”, el académico de la Universidad Austral y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata analizó las alianzas y rivalidades de la región. Entre otros temas, abordó los vínculos entre Irán y Arabia Saudita, la intervención de Estados Unidos y China, la situación humanitaria en Palestina y la expansión de las hostilidades hacia Líbano, Siria y Yemen.

La cuestión palestina y la posibilidad de una paz duradera

Al evaluar las perspectivas de alcanzar una paz estable, Chaya advirtió que los escenarios cambian con rapidez y que la región mantiene una conflictividad persistente. “Es una región convulsa, donde los hechos se mueven a gran velocidad. Hubo momentos de mayor estabilidad, pero es un territorio siempre muy atravesado por el conflicto. Mientras la cuestión palestina esté sin resolver, va a seguir existiendo una enorme conflictividad”, afirmó.

El especialista sostuvo que el enfrentamiento no puede explicarse únicamente como una disputa religiosa. “Hay toda una cuestión geopolítica y territorial. No es, como algunos dicen, un conflicto religioso. Lo que ocurre es que allá lo religioso atraviesa la vida política de las personas y está presente en todos los ámbitos y en el ordenamiento social”, señaló.

Un conflicto político con componentes religiosos

Chaya describió la religión como un elemento que contribuye a construir identidades colectivas. “Es un conflicto político que tiene componentes religiosos”, explicó. Y agregó: “Lo religioso genera un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, pero no en el sentido teológico del término, sino en el sociopolítico”.

También planteó que es necesario distinguir las decisiones de los Estados de las comunidades. “No sé si todo el sionismo es ultra, pero sí creo que un sector tiende a confluir en la idea de que atacar a Israel es atacar a los judíos. Es una idea importante para deconstruir. Los judíos no tienen colectivamente la culpa de lo que está haciendo el Estado de Israel en este momento”, expresó.

Crisis humanitaria en Gaza y expansión de las hostilidades

Al referirse a la ofensiva militar, el analista puso el foco en las consecuencias para la población civil y en el respaldo internacional a las operaciones. “Más allá de cualquier delimitación puntual, es fundamental ver los alcances humanitarios: más de 64.000 víctimas, la destrucción de la Franja de Gaza, su bloqueo y la preocupación por cómo el conflicto se ha extendido a Siria, al sur del Líbano y ahora también a Cisjordania”, enumeró.

Sobre el papel de Washington, Chaya sostuvo: “Entiendo que sin el apoyo de Estados Unidos, no sería posible para Israel llevar adelante estas políticas”.

Irán y las capacidades para desarrollar armamento nuclear

Otro de los temas de la conferencia fue el potencial militar iraní y las versiones sobre su arsenal atómico. Chaya consideró muy factible que Teherán cuente con conocimientos técnicos para desarrollar armas nucleares, aunque afirmó que la ofensiva estadounidense del año pasado contra sus principales centros estratégicos lo dejó “técnicamente desarmado”.

“Es posible que conserve alguna capacidad residual de generación, pero mi impresión es que Irán no tiene el arma nuclear en este momento, aunque sí podría llegar a tener la capacidad de desarrollarla”, precisó.

El alineamiento de Javier Milei y los riesgos para Argentina

En el tramo final, el especialista analizó las repercusiones locales del alineamiento explícito del presidente Javier Milei con el gobierno israelí. Recordó que Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, una medida que, según explicó, respondió a una “ley de reciprocidad” luego de que Buenos Aires hiciera lo propio con la Guardia Revolucionaria iraní.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos atentados como los perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA en la década del noventa, Chaya pidió cautela y advirtió que no corresponde establecer un paralelismo automático. “En principio no sería lógico que se reproduzcan esos hechos, porque la postura en política exterior que tiene Irán hoy es muy distinta a la de los años noventa. De todas maneras, no me animaría a aventurar que no pueda suceder”.

Chaya manifestó su desacuerdo personal con el rumbo diplomático del Gobierno, aunque reconoció la legitimidad presidencial para definirlo. “Como analista no estoy de acuerdo con la posición argentina, pero creo que el presidente tiene la legitimidad para implementar una política así. Milei fue el único candidato que se manifestó con claridad sobre política exterior en los debates presidenciales, diciendo exactamente cuál iba a ser su postura”, concluyó. A su juicio, Medio Oriente podría avanzar hacia una estabilización, aunque todavía lejos de una paz definitiva.