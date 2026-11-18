La inauguración de la Unidad Básica Néstor y Cristina reunió a referentes de distintos sectores del PJ pampeano durante el Día de la Militancia. Saúl Echeveste leyó un mensaje de Carlos Verna y Máximo Kirchner destacó al gobernador Sergio Ziliotto.

La inauguración de la Unidad Básica Néstor y Cristina en Telén reunió a referentes de distintas líneas del peronismo pampeano. En el acto, realizado durante el Día de la Militancia Peronista, el anfitrión, Saúl Echeveste, transmitió un mensaje de Carlos Verna y Máximo Kirchner expresó su respaldo al gobernador Sergio Ziliotto.

Kirchner llegó especialmente a la localidad del oeste pampeano para participar de la apertura. La presencia de dirigentes de distintos sectores del PJ y el mensaje de Verna fueron parte de una jornada que buscó mostrar unidad partidaria.

El mensaje de Carlos Verna en la inauguración de la unidad básica

Desde el estrado, Echeveste contó que había recibido un mensaje del exgobernador. “Carlos me mandó un mensaje y me dijo ‘dales mi feliz día a cada uno de los compañeros de Telén y del oeste de la provincia de La Pampa. De una u otra manera quiero estar presente en un día tan importante para el peronismo de Telén’”, expresó.

Kirchner agradeció especialmente a Ziliotto y sostuvo que el gobernador actuó con dignidad al frente de la provincia. También destacó que los legisladores nacionales peronistas pampeanos no acompañaron iniciativas que, según planteó, perjudicaban al pueblo argentino ni dieron quórum para una reforma laboral.

Máximo Kirchner respaldó a Sergio Ziliotto

“Se puede ser gobernador y administrar una provincia siendo una persona digna y entera como ha sido el gobernador Ziliotto. No hay justificaciones para quienes han llegado en nombre del peronismo a las gobernaciones, a las senadurías y a las diputaciones para justificar haber dado quórum y haber votado en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es hora de poner blanco sobre negro y de que el aplauso vaya a aquellos que realmente se la juegan y ponen por delante los intereses del conjunto y no los intereses personales. Muchas gracias, compañero gobernador Sergio Ziliotto”, afirmó Kirchner.

El dirigente convocó a la militancia a salir a recorrer y explicar las propuestas del peronismo. Además, planteó que el espacio debe evitar limitarse a conformar un frente contra el presidente Javier Milei y propuso construir “un frente patriótico policlasista con los trabajadores, trabajadoras, estudiantes de una Argentina unida, que genere esperanza, que recupere la convicción de un futuro diferente”.

Ziliotto cuestionó la situación judicial de Cristina Kirchner

En su intervención, el mandatario pampeano se refirió a la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el criterio aplicado por la Justicia. “fíjense como la justicia tuvo que generar una nueva doctrina para sacar fuera de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Esa misma doctrina en la cual otros sí caerían muy fácilmente. A esa doctrina de ‘No podía no saber’”.

Ziliotto mencionó dos casos como ejemplos: el de una persona que, según dijo, sabía que debía aumentar los peajes de la Autopista del Sol antes de venderla, y el de otra que conocía su participación en una estafa vinculada con criptomonedas. “Por eso, como compañeros, cuando decimos vienen por todos, no hablemos de los dirigentes, vienen por todos los derechos del pueblo”, agregó.

El presidente del PJ pampeano sostuvo que el peronismo debe identificar a quienes considera adversarios de los derechos del pueblo. También advirtió que, de cara al año próximo, el antiperonismo se unirá para impulsar en La Pampa el modelo del Gobierno nacional, al que definió como “los socios locales del ajuste de Milei”.

Dirigentes nacionales y provinciales participaron del acto

Entre los asistentes estuvieron los dirigentes nacionales Sergio Berni y Lucía Cámpora, y la diputada nacional Varinia Marín. También participaron los diputados provinciales María Luz Alonso, Liliana Robledo, Espartaco Marín y Federico Ortiz.

Por el gabinete provincial estuvieron Antonio Curciarello, Alfredo Intronatti, Marcelo Pedehontaa, Érica Rivoira, Cintia Zalabardo y Javier Weiss. La convocatoria incluyó, además, a referentes de distintos sectores del PJ, entre ellos Rubén Funes, Jorge Lezcano, Roberto Robledo, Miguel Villagra y Lucas Ovejero, junto con intendentes.