El senador nacional por La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, cuestionó en comisiones del Senado el proyecto de reforma electoral del Gobierno nacional y lo calificó como “un mamarracho” y “un corte y pegue”. Según sostuvo, el texto modifica las reglas de afiliación y financiamiento partidario y habría sido armado para conseguir dictamen y reunir los votos necesarios en el recinto.
Las críticas de Bensusán a la reforma electoral
El legislador apuntó con ironía contra el artículo 18, al que llamó “genial”, porque limita los cambios a las elecciones de 2027. “Estamos haciendo una ley coyuntural para el año que viene”, dijo. Además, describió como un “engendro” la incorporación de colectoras a la Boleta Única de Papel.
Bensusán sostuvo que la iniciativa oficialista buscaría evitar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Queremos que Milei no tenga PASO”, expresó irónicamente al describir el objetivo que, a su juicio, persigue el Gobierno.
Colectoras en la Boleta Única de Papel
Según planteó el senador, el sistema de colectoras permitiría a los gobernadores vincular sus listas legislativas con una eventual candidatura presidencial de Javier Milei. “Escríbanlo directamente, digan cuál es el resultado que quieren tener el año que viene y a la miércoles”, afirmó.
Por último, pidió que un representante del Poder Ejecutivo se presente ante la comisión para explicar cómo se confeccionaría la boleta con ese mecanismo.