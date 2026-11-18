Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El senador pampeano criticó el proyecto del Gobierno nacional y objetó los cambios sobre la Boleta Única de Papel, las afiliaciones y el financiamiento de los partidos. También pidió que un representante del Ejecutivo explique cómo se confeccionaría la boleta.

El senador nacional por La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, cuestionó en comisiones del Senado el proyecto de reforma electoral del Gobierno nacional y lo calificó como “un mamarracho” y “un corte y pegue”. Según sostuvo, el texto modifica las reglas de afiliación y financiamiento partidario y habría sido armado para conseguir dictamen y reunir los votos necesarios en el recinto.

Las críticas de Bensusán a la reforma electoral

El legislador apuntó con ironía contra el artículo 18, al que llamó “genial”, porque limita los cambios a las elecciones de 2027. “Estamos haciendo una ley coyuntural para el año que viene”, dijo. Además, describió como un “engendro” la incorporación de colectoras a la Boleta Única de Papel.

Bensusán sostuvo que la iniciativa oficialista buscaría evitar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “Queremos que Milei no tenga PASO”, expresó irónicamente al describir el objetivo que, a su juicio, persigue el Gobierno.

Colectoras en la Boleta Única de Papel

Según planteó el senador, el sistema de colectoras permitiría a los gobernadores vincular sus listas legislativas con una eventual candidatura presidencial de Javier Milei. “Escríbanlo directamente, digan cuál es el resultado que quieren tener el año que viene y a la miércoles”, afirmó.

Por último, pidió que un representante del Poder Ejecutivo se presente ante la comisión para explicar cómo se confeccionaría la boleta con ese mecanismo.