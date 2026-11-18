La Cámara de Diputados no pudo iniciar el debate de la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La ausencia de legisladores de bloques aliados dejó al oficialismo tres bancas por debajo del quórum.

La sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se cayó este miércoles por falta de quórum. El revés alteró la estrategia parlamentaria del Gobierno.

A las 12:31, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. El tablero electrónico registraba 126 diputados en sus bancas, tres menos que los necesarios para iniciar el debate.

La ausencia de Provincias Unidas dejó al oficialismo sin quórum

El principal factor fue la decisión de los 18 legisladores de Provincias Unidas de permanecer en el recinto sin ocupar sus escaños. El gesto fue interpretado como una señal política de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, al Ejecutivo nacional por el freno al tratamiento de la Ley de Biocombustibles.

La iniciativa es considerada clave para ambas provincias porque propone elevar el corte obligatorio de biodiésel y bioetanol. También faltaron los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, representantes de Elijo Catamarca, un sector de Argentina Federal y el diputado del PRO Álvaro González.

Minutos antes de que venciera el plazo reglamentario, Menem realizó gestiones de último momento con la presidenta del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, pero no logró reunir los apoyos necesarios. Tras confirmarse la caída de la sesión, bloques opositores entonaron la Marcha de las Malvinas en el recinto antes de retirarse.

Las críticas tras la caída de la sesión en Diputados

Desde Unión por la Patria, la diputada Julia Strada cuestionó el proyecto oficialista y sostuvo en redes sociales que buscaba avalar intereses financieros extranjeros vinculados con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman apuntó contra los bloques dialoguistas y afirmó que el desenlace expone la dependencia del oficialismo respecto de sus aliados parlamentarios. En La Libertad Avanza, Karen Reichardt responsabilizó a la oposición por bloquear tanto la norma sobre soberanía como los cambios en el Banco Central.

Tensiones en el Gobierno y proyectos pendientes

El traspié legislativo provocó malestar dentro del Gobierno y reavivó tensiones internas. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional había sido impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, mientras que la conducción operativa de la Cámara está a cargo de Martín Menem, alineado con el sector de Karina Milei.

Además de la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, el temario que quedó sin tratar incluía la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y una enmienda al Protocolo de Montevideo.