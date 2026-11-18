Más de 250 personas participaron de una jornada organizada por la Escuela Hogar Nº 125 de Colonia Chapalcó. Hubo espectáculos folklóricos, capacitaciones, gastronomía criolla y actividades para fortalecer la identidad y los vínculos comunitarios.

Mientras Halloween convocó a chicos, adolescentes y adultos en las calles, los comercios y las fiestas de Santa Rosa, diez días después el Día de la Tradición pasó casi inadvertido fuera de los actos escolares. En la Escuela Hogar Nº 125 de Colonia Chapalcó, en cambio, más de 250 personas se reunieron para celebrar las raíces criollas con música, comidas típicas y actividades comunitarias.

La jornada, realizada el domingo, propuso un encuentro ligado al campo pampeano y a las costumbres argentinas. Hubo espectáculos artísticos, capacitaciones, gastronomía y espacios para compartir, en una celebración que tuvo como referencia la tradición gaucha y la figura de Martín Fierro.

Una celebración para reivindicar la tradición argentina

El director de la institución, Pablo Lonati, explicó que la escuela optó por no organizar un festejo de Halloween y, en cambio, abrió una reflexión sobre las tradiciones culturales. “En nuestro caso no festejamos Halloween porque no es nuestra identidad cultural, es algo que viene de otro país, es cierto que a los chicos les gusta disfrazarse y demás cosas que se hacen en esa fecha y nos preguntaron sobre la posibilidad de hacer un festejo en ese sentido, pero preferimos hacer una especie de reflexión. Investigamos en internet y algunos se quedaron asombrados por lo que implica ese ritual vinculado a la muerte y que surgió en una cultura completamente diferente a la nuestra. No es que lo negamos, está lleno de tradiciones que son de otros lugares y por supuesto que vivimos en sociedad y todo lo que sucede alrededor llega y repercute. No se trata de aislar o algo parecido, pero para nosotros lo importante es seguir manteniendo lo tradicional: el baile, el truco, la taba, compartir un mate, una torta frita, por eso intentamos mantener viva esta fecha tan relevante en nuestro país porque habla nada más y nada menos que de nuestra tradición. Y la queremos reivindicar y difundir”, expresó.

Lonati destacó también el papel de las escuelas rurales como espacios de encuentro y transmisión de valores. “Tuvimos una convocatoria que superó las 250 personas y nuestra Escuela Hogar volvió a demostrar que las escuelas rurales son mucho más que espacios de enseñanza: son lugares de encuentro, de construcción de identidad, de transmisión de valores y de fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Nos llena de orgullo saber que en medio de la inmensidad del campo pampeano nuestra pequeña escuela es capaz de reunir a tantas personas y generar momentos que quedarán guardados. Para nosotros la tradición no solo se recuerda sino que se vive, se enseña y se comparte”, señaló.

Teatro, folklore y payadas en Colonia Chapalcó

La actividad contó con el acompañamiento de la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, quien envió un mensaje de audio para reconocer el trabajo de las escuelas hogares y el compromiso de la comunidad educativa de Chapalcó.

Luego del izamiento de la bandera, los alumnos presentaron la obra de teatro “La Peña se planta” y tocaron un gato y una ranchera, acompañados por los tradicionales “aro, aro, aro”. El programa artístico incluyó además a dos agrupaciones folklóricas y a los artistas locales Luciano Gandi, Mario Vanni y Bianca Pesoa, quienes ofrecieron sus payadas, detalló Lonati.

La escuela hogar, un espacio educativo y comunitario

La Escuela Hogar Nº 125 “Francisco José Míguez” está situada en el valle de Colonia Chapalcó, en una zona rural del departamento Toay. Allí conviven un grupo reducido de alumnos, el director y dos docentes. Para muchas familias de trabajadores rurales, la institución permite que sus hijos estudien y compartan la vida cotidiana con otros chicos, en una modalidad de tiempo completo de lunes a viernes y con fines de semana alternados.

Desde la escuela subrayaron que la propuesta va más allá de los contenidos curriculares e incluye talleres gratuitos de huerta, carpintería y radio. También elaboran productos que luego venden. “Hay desinformación con la modalidad, la Escuela Hogar no es un contenedor de niños, no solo se enseña lo de la currícula sino que tienen la posibilidad de un montón de talleres que no podrían hacer en el pueblo. Y lo tienen todo gratis. Tenemos talleres de huerta, de carpintería, de radio y algunos productos que elaboran y luego los venden”, señalaron desde la institución.

Capacitaciones rurales y almuerzo criollo

La celebración sumó espacios de formación e intercambio. La Dirección Provincial de Ganadería brindó una charla sobre cría, recría y bioseguridad de gallinas ponedoras, y entregó más de 500 pollitas ponedoras a los asistentes. También hubo una capacitación sobre apicultura y una charla de Defensa Civil provincial acerca del control del fuego.

El almuerzo compartido fue otro de los momentos centrales: 14 corderos al asador se sirvieron junto con ensaladas y budín de pan con dulce de leche. El postre había sido preparado el día anterior por los estudiantes y el director de la escuela, como parte de una jornada que reunió expresiones culturales, aprendizaje y vida comunitaria.