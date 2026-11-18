El diputado radical criticó la propuesta del gobierno de La Pampa para acortar los plazos electorales. También reclamó debatir la boleta única, la ficha limpia, las internas partidarias y la fecha de los comicios.

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical Javier Torroba cuestionó la iniciativa del gobierno de La Pampa para modificar los plazos del calendario electoral. Advirtió que introducir cambios cerca de una elección puede afectar la confianza en el proceso democrático y sostuvo que el proyecto deja sin resolver aspectos centrales del sistema pampeano.

Entre los temas pendientes, mencionó la implementación de la boleta única, la ficha limpia y la necesidad de establecer por ley la fecha de las elecciones provinciales. También planteó que debe existir un mecanismo de internas partidarias, en medio del debate nacional por la eliminación de las PASO.

La advertencia de Torroba sobre el calendario electoral

“Por regla general, no es bueno introducir modificaciones a los sistemas o a la normativa electoral en vísperas de un proceso electoral, porque eso le quita legitimidad a todo el proceso democrático. La ciudadanía puede percibir que los cambios que se intentan introducir responden a una conveniencia política”, señaló Torroba.

El legislador consideró que la propuesta se limita a acortar los plazos, sin abordar otras deudas del sistema electoral provincial. Según señaló, actualmente el gobernador decide si los comicios pampeanos se realizan junto con los nacionales o en una fecha distinta.

“Por otro lado, creo que esta es una cuestión de acortamiento de plazos, pero las principales deudas pendientes del sistema electoral pampeano no son abordadas. Entre ellas, la boleta única, la ficha limpia y el momento en que se celebran las elecciones provinciales, que hoy depende de la decisión del gobernador de turno. Es el gobernador quien define si son simultáneas o no con las elecciones nacionales. Creo que eso debería estar establecido por ley, como sucede en otras provincias”, remarcó.

El debate por acortar los plazos de campaña

Consultado sobre los motivos de la iniciativa, Torroba dijo desconocer si responde a la interna del justicialismo o si podría favorecer al Partido Justicialista. Diferenció los fundamentos expuestos en el proyecto, que calificó de escuetos, de lo que puede ocurrir en la práctica.

El diputado indicó que uno de los argumentos para acortar los procesos es evitar el desgaste de la ciudadanía y favorecer a los partidos con menos recursos. Sin embargo, advirtió que esos espacios también podrían verse perjudicados porque suelen necesitar más tiempo para dar a conocer a candidatos menos instalados.

Internas partidarias y eliminación de las PASO

Sobre la eliminación de las primarias, Torroba sostuvo que debe existir un sistema de internas y que sus reglas tienen que estar legisladas. Señaló que el debate debe darse a nivel nacional y aclaró que la discusión actual se refiere a una suspensión, que ya se aplicó en un proceso electoral.

“Creo que necesariamente tiene que haber procesos de internas y que deben estar legislados. Esa es una discusión que tiene que darse a nivel nacional. Lo que se está hablando es de una suspensión, que ya se aplicó en un proceso electoral. Pero necesariamente tiene que existir algún sistema, sean las PASO u otro.”

Por qué propone separar las elecciones provinciales y nacionales

Torroba consideró que, en principio, las elecciones provinciales deberían realizarse en fechas distintas de las nacionales. También planteó que, en la medida de lo posible, los comicios municipales deberían separarse de los provinciales.

Como argumento, sostuvo que los votantes deben tener claridad sobre los cargos que eligen. Señaló que una misma lista puede incluir jueces de paz, concejales, intendentes, diputados provinciales, gobernador, diputados nacionales, senadores y presidente, lo que, a su entender, puede dificultar que el ciudadano identifique qué decisión está tomando.

Para el legislador, separar las elecciones permite que cada votante tenga más claro qué está eligiendo y contribuye a lograr una representación más genuina.