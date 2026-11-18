Durante la inauguración de una unidad básica en Telén, el diputado nacional destacó la gestión del gobernador pampeano y criticó a dirigentes peronistas que apoyaron la reforma laboral. Ziliotto cuestionó la detención de Cristina Fernández de Kirchner y advirtió sobre el avance del modelo de Javier Milei en la provincia.

El diputado nacional Máximo Kirchner elogió al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, durante la inauguración de la unidad básica «Néstor y Cristina», realizada el martes en Telén. En su discurso, destacó la gestión del mandatario y cuestionó a dirigentes peronistas que acompañaron iniciativas contrarias a los derechos laborales.

«Quiero agradecerle al compañero gobernador de La Pampa, que como gobernador no se cuidó los zapatos andando de rodillas y como un peronista trabajador, digno, que quiera a sus comprovincianos y comprovincianas, voten lo que voten, porque esa es la responsabilidad que tiene», expresó Kirchner.

El diputado sostuvo que los representantes peronistas pampeanos no respaldaron medidas contra la población. «Ni el senador ni los diputados y diputadas peronistas de La Pampa votaron en contra del pueblo argentino, ni dieron quórum a una reforma laboral, ni nada por el estilo», afirmó.

Máximo Kirchner destacó la gestión de Sergio Ziliotto

Kirchner aseguró que «se puede ser gobernador y administrar una provincia siendo una persona digna y entera como ha sido el gobernador Ziliotto». También cuestionó a quienes, según planteó, llegaron a cargos electivos en nombre del peronismo y luego apoyaron medidas contra los derechos de los trabajadores.

«Es hora de poner blanco sobre negro y de que el aplauso vaya a aquellos que realmente se la juegan y ponen por delante los intereses del conjunto y no los intereses personales. Muchas gracias, compañero gobernador Sergio Ziliotto», concluyó.

Por su parte, Ziliotto se refirió a la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el accionar judicial. «Fíjense cómo la Justicia tuvo que generar una nueva doctrina para sacar fuera de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner. Esa misma doctrina en la cual otros sí caerían muy fácilmente. A esa doctrina de “no podía no saber”», sostuvo.

Ziliotto cuestionó a la Justicia y habló de los derechos del pueblo

El gobernador mencionó dos casos como contrapunto: «Me vienen a la memoria dos ejemplos. Hubo uno que sabía muy bien que tenía que aumentar los peajes de la Autopista del Sol antes de venderla. Y hay otro que sabía muy bien, cuando fue partícipe necesario, de la mayor estafa de criptomonedas de la República Argentina».

«Por eso, como compañeros, cuando decimos “vienen por todos”, no hablemos de los dirigentes: vienen por todos los derechos del pueblo», remarcó.

En otro tramo, Kirchner cuestionó la idea de que «los dirigentes son todos iguales», una consigna que vinculó con el discurso económico del presidente Javier Milei. «¿Saben cómo se detecta un militante de estas ideas económicas del presidente Milei, cuando dice que los dirigentes son todos iguales? Cuando ustedes escuchan a alguien decir que son todos iguales es porque no se animan a defender a Milei. No son todos iguales los dirigentes», afirmó.

Como ejemplo, recordó a los gobiernos que recuperaron Aerolíneas Argentinas «para mejorar la conectividad entre todas las provincias». Además, convocó a la militancia peronista a recorrer y explicar sus propuestas: «Es el deber de cada militante peronista, en vez de esperar a ver qué dicen los dirigentes, salir a caminar, convencer, explicar y desmontar el antiperonismo tonto que hay en Argentina».

El peronismo y los próximos desafíos electorales

De cara a las próximas elecciones, Kirchner planteó que el peronismo no debe caer «en la mediocridad de armar un frente tímido». En cambio, propuso: «No hay que armar un frente antinada, hay que armar un frente patriótico policlasista con los trabajadores, trabajadoras, estudiantes de una Argentina unida, que genere esperanza, que recupere la convicción de un futuro diferente».

Ziliotto también convocó a identificar a los sectores que, según su planteo, buscarán llevar el modelo nacional a La Pampa en las elecciones del año próximo. «Tenemos que tener muy en claro quién es el enemigo, saber identificar no al enemigo nuestro, al enemigo de los derechos del pueblo. El año que viene todo el antiperonismo estará unido. No les interesará si piensan distinto a lo que hacemos en la provincia de La Pampa, no les interesará la calidad de la educación, no les interesará la calidad de la salud. Sólo querrán instalar en la provincia de La Pampa el modelo de Milei. Son los socios locales del ajuste de Milei», afirmó.

Dirigentes presentes en el acto de Telén

De la actividad participaron los dirigentes nacionales Sergio Berni y Lucía Cámpora, secretaria general de La Cámpora. También estuvieron la diputada nacional Varinia Marín; los diputados provinciales María Luz Alonso, Liliana Robledo, Espartaco Marín y Federico Ortíz; y los funcionarios provinciales Antonio Curciarello, Alfredo Intronatti, Marcelo Pedehontaa, Érica Rivoira, Cintia Zalabardo y Javier Weiss.

Además, asistieron referentes de distintos sectores del PJ, entre ellos Rubén Funes, Jorge Lezcano, Roberto Robledo, Miguel Villagra y Lucas Ovejero, intendentes de varias localidades y la jefa comunal anfitriona de Telén. Antes de los discursos de Kirchner y Ziliotto, el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, repasó la historia del peronismo en la localidad y agradeció emocionado a los militantes.