El Gobierno provincial definió los índices de coparticipación para las 80 localidades pampeanas. Toay registra el mayor aumento en puntos y Santa Rosa continúa como la principal receptora, mientras General Pico pierde participación.

El Gobierno de La Pampa aprobó los índices definitivos de coparticipación para 2027, que establecen cómo se distribuirán los recursos entre las 80 municipalidades y comisiones de fomento. El Decreto 1989/26 fija los porcentajes y, frente a los valores de 2026 establecidos en el Decreto 2487/25, muestra cambios: 42 localidades aumentan su participación y 38 la reducen.

El cálculo se realiza según la Ley 1.065 y considera cinco componentes: población, con un 20 por ciento; vehículos, 20 por ciento; impuesto inmobiliario, 15 por ciento; recursos propios tributarios, 29 por ciento; y recursos no tributarios, 11 por ciento. El 5 por ciento restante se distribuye en partes iguales. Los datos que sirven de base se actualizan cada año.

Santa Rosa, Toay y General Pico concentran más del 44 por ciento

Las tres principales ciudades pampeanas reúnen más del 44 por ciento del reparto y, en conjunto, avanzan de 44,28 a 44,61 puntos. Santa Rosa conserva el primer lugar: pasa de 24,46 a 24,75 puntos, una suba del 1,2 por ciento. Toay registra el mayor aumento en puntos entre las 80 localidades, al subir de 3,92 a 4,28, equivalente a un 9 por ciento.

También mejoran General Acha, que pasa de 3,51 a 3,58 puntos; Eduardo Castex, de 2,89 a 3,00; e Intendente Alvear, de 2,48 a 2,57. En cambio, General Pico, segunda en volumen de recursos, baja de 15,90 a 15,58 puntos, una caída del 2 por ciento y la mayor pérdida absoluta.

Subas y bajas en las localidades pampeanas

Victorica retrocede de 2,43 a 2,13 puntos, una baja del 12,1 por ciento. Entre las localidades medianas, Santa Teresa aumenta un 6,7 por ciento y Realicó un 3,2 por ciento, mientras que Winifreda cae un 7,3 por ciento y Quemú Quemú, un 7,1. Bernardo Larroudé pierde un 12,9 por ciento y Parera, un 10,4.

También registran mejoras 25 de Mayo, con un 3 por ciento; Guatraché, con un 4,7; Catriló, con un 2,3; y Macachín, con un 2,2. Entre las bajas más pronunciadas figuran Tomás M. Anchorena, con un 7,9 por ciento; Lonquimay, con un 6,2; y Santa Isabel y Telén, ambas con un 5,8.

Las variaciones porcentuales más marcadas se observan en las localidades más pequeñas, donde cambios de pocas décimas pueden representar diferencias relativas importantes. Abramo encabeza las subas, con un 11 por ciento, seguida por Adolfo Van Praet, con un 8,4; Colonia Santa María, con un 6,9; y Ataliva Roca, con un 6,4. En sentido inverso, Gobernador Duval cae un 22,9 por ciento, La Humada un 13,7 y Conhello un 13,2.

Fo.Co.Co. y fondo de distribución poblacional

El índice de Fo.Co.Co. sigue una tendencia similar a la coparticipación impositiva, aunque con variaciones más moderadas. Toay aumenta un 6,9 por ciento y Santa Teresa, un 4,2; Victorica baja un 8 por ciento y Bernardo Larroudé, un 5,6.

El fondo adicional de distribución poblacional presenta mayor estabilidad: en la mayoría de las localidades, los cambios son inferiores al 3 por ciento, tanto en alza como en baja. Entre las excepciones están Carro Quemado, que sube un 11 por ciento, y Perú, con un 8,3. En este fondo, Santa Rosa baja de 32,32 a 32,20 puntos, mientras General Pico pasa de 18,75 a 18,80 y Toay, de 5,02 a 5,09.

Quetrequén y Speluzzi también tienen índices para 2027

El decreto incluye los índices de Quetrequén y Speluzzi, localidades que, según lo anticipado, pasarán a ser municipalidades en 2027. Quetrequén sube de 0,155 a 0,162 puntos y Speluzzi, de 0,336 a 0,352.