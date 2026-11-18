Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La muestra del artista santarroseño abrirá el viernes 11 de diciembre, a las 20, en el Museo Provincial de Artes. Reunirá 40 óleos de colecciones privadas e incluirá una obra inédita y música en vivo.

El Museo Provincial de Artes inaugurará el viernes 11 de diciembre, a partir de las 20, una muestra retrospectiva de Osmar Atilio Sombra, reconocido artista santarroseño conocido como el Bocha. La exhibición propone celebrar su extensa trayectoria y la vigencia de una obra ligada a la identidad pampeana.

La exposición reunirá 40 pinturas al óleo procedentes de colecciones privadas. La selección y el diseño del montaje estuvieron a cargo de Victoria Alles, licenciada en Arte y Gestión Cultural, y Soledad Grafigna, profesora de Artes Visuales y posgraduada en Arte Textil Contemporáneo, con el acompañamiento del propio artista durante el proceso.

Osmar Sombra, el paisaje pampeano y la memoria colectiva

La retrospectiva ocupará uno de los principales espacios de artes visuales de la provincia y reconocerá una trayectoria que vinculó la producción artística con la memoria colectiva y la militancia social. A lo largo de su vida, Sombra sostuvo una práctica comprometida con la defensa de la tierra, el agua y los derechos humanos.

Su obra se despliega en pinturas y murales, y recoge escenas de caminos rurales, estaciones de tren abandonadas, esquinas urbanas, taperas y corrales de La Pampa. En sus telas, los cielos de tonos pastel y los olivillos en flor construyen una poética visual propia, con la llanura como protagonista y expresión de la identidad territorial.

Una obra inédita y música en vivo en la inauguración

La apertura incluirá la presentación de una obra inédita de Sombra, inspirada en un sueño en el que aparecen Vincent Van Gogh, referente fundamental para el artista, y el poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz, amigo suyo. La organización de la muestra cuenta con el apoyo del director del museo, Dante Bagliatto.

La velada también tendrá un espectáculo musical en vivo a cargo de Ilda Susana Pérez y Raúl Santa Juliana. Los intérpretes abordarán parte de la obra de Astor Piazzolla y tocarán especialmente el tema Juanito cuida a su madre, además de otras piezas seleccionadas para la ocasión.

La muestra invita a recorrer las raíces, los colores y las luchas presentes en la cultura provincial. Permanecerá abierta al público durante los meses de verano y busca convocar a hacedores culturales, vecinos y amantes del arte pampeano.