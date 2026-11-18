La escuela pampeana abrió al público Nexo, una muestra con proyectos realizados durante el año por sus más de 800 estudiantes. La exposición se desarrolla en el marco de la Semana de la Educación Técnica.

“Te da la oportunidad de aprender un oficio. Salís de acá y podés trabajar, así que eso es un montón”. Benjamín tiene 17 años y cursa Electromecánica en la Escuela Provincial de Educación Técnica numero 1 de Santa Rosa. Como él, cientos de estudiantes encuentran en la formación técnica herramientas para acercarse al mundo laboral.

Desde este martes, la institución presenta Nexo, una muestra abierta al público que reúne trabajos y proyectos desarrollados durante el año lectivo. La exposición se realiza en el marco de la Semana de la Educación Técnica y propone un recorrido por las distintas especialidades del establecimiento, el colegio secundario con más alumnos de La Pampa.

Nexo, la muestra de la EPET 1 de Santa Rosa

“En la EPET hay tres maneras de pensar, crear y construir. Acá encuentran herramientas que pueden servir para transformar el mundo porque lo que aprenden, luego no tiene límites. Hay que animarse a imaginar y construir el futuro con nuestras manos. De ahí nace Nexo, que es el punto de encuentro entre innovación y trabajo”, expresó el director, Rodrigo Burgos, durante la apertura.

La escuela cumplió 80 años de trayectoria el año pasado y cuenta con más de 800 estudiantes, distribuidos en tres turnos y con doble turno de cursada. Tiene 39 divisiones y ofrece las tecnicaturas de Maestro Mayor de Obras, Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas y Técnico en Automotores.

En las tres orientaciones, los alumnos realizan prácticas profesionalizantes en empresas, entre ellas concesionarias, talleres y fábricas de ascensores. También llevan adelante experiencias en organismos públicos como el IPAV y en la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.

Proyectos estudiantiles y prácticas profesionalizantes

Antes de que el público recorriera los espacios de exposición, el acto de apertura incluyó el descubrimiento de una placa en homenaje a los egresados de 1976 con el título de Maestro Mayor de Obras. En el hall del edificio de la calle O’Higgins, Burgos destacó el valor de los aprendizajes para el futuro laboral.

“En la EPET aprendemos hoy lo que vamos a hacer mañana por eso cada proyecto y cada aprendizaje sirve para lo que viene después. Ese es el orgullo de la educación técnica”, señaló el director.

El taller principal convocó a numerosos visitantes con el sonido de un motor preparado durante meses. La modalidad de Automotores suele captar la atención por sus demostraciones, aunque la muestra también permite conocer desarrollos de las otras especialidades.

Benjamín presentó un semáforo móvil que integra electrónica, programación y energías renovables. El dispositivo puede utilizarse en obras viales, eventos o cruces peatonales temporarios. “Nos llevó bastante tiempo hasta que llegamos al resultado final pero valió la pena porque hoy lo podemos presentar y funciona”, contó. Además, realiza sus prácticas en la empresa de ascensores Golovca.

Tomás, también de 17 años, mostró un dispositivo que utiliza energías renovables para generar luz ante un apagón. El estudiante realiza sus prácticas en la Cooperativa de Santa Rosa y aseguró que le ofrecieron sumarse el año próximo. “Y es buenísimo todo lo que se aprende, ya tenés la certeza de que cuando salís de acá ya estás listo para hacer distintos trabajos”, afirmó.

Más alumnas en las especialidades técnicas

Aunque históricamente hubo más varones en las aulas de la EPET, la presencia de mujeres creció y hoy forma parte de la vida cotidiana de la escuela. Morena, de 13 años, e Isabela, de 14, todavía no definieron qué modalidad elegirán, pero ya comenzaron a conocer la formación técnica.

“Antes de entrar mucho no me gustaba ni me llamaba la atención lo técnico y otras características de este colegio, pero la cursada me cambió la mirada y me gustó mucho este año. Todos sabemos que de acá podés salir con un título y con conocimientos que te pueden ayudar a conseguir trabajo pero también en tu vida cotidiana porque podés hacer cosas en tu casa, tu auto o lo que sea”, valoró Morena.

Los proyectos expuestos en Nexo reflejan el vínculo entre la formación en el aula, las prácticas y las oportunidades de empleo. Para la comunidad educativa de la EPET numero 1, ese recorrido conecta lo aprendido con los desafíos del presente y el futuro.