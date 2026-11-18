Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 3 min de lectura

Santiago Audisio advirtió que la caída de los recursos y el deterioro salarial podrían complicar el comienzo del ciclo lectivo. Las universidades funcionarían con un 30 por ciento menos para gastos operativos, según las previsiones mencionadas por el dirigente.

El secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa, Santiago Audisio, advirtió que la situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales podría poner en duda el inicio del ciclo académico de 2027. El planteo se dio durante el paro docente convocado por la Conadu Histórica, que comenzó el 12 de noviembre y finaliza este miércoles 18.

La medida de fuerza fue definida el 6 de noviembre, durante un congreso extraordinario de la federación. El reclamo incluye la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Paro docente y reclamo por los salarios universitarios

“El reclamo de los salarios tiene que ver con el cumplimiento de la ley de financiamiento que el gobierno no viene cumpliendo ya hace 13 meses”, explicó Audisio. La protesta implica suspender las actividades académicas, incluidas las clases y las mesas de exámenes finales.

“No realizar actividades académicas, y en eso está relacionado con no dictar clases, o bien, no tomar exámenes finales”, detalló.

El dirigente reconoció que la huelga se desarrolla cerca del cierre del cuatrimestre. “Este paro está más bien en una etapa de finalización de este año”, señaló.

Presupuesto universitario: advierten una caída del 30 por ciento

Audisio alertó sobre el posible impacto del presupuesto universitario previsto para el próximo año. Según indicó, los recursos destinados a los gastos de funcionamiento de las casas de estudio podrían sufrir una nueva reducción.

“El gobierno, en breve, sabemos que está anunciado el tratamiento del presupuesto universitario, que en lo que es gasto de funcionamiento, las universidades van a funcionar con un 30 por ciento menos todavía de lo que estamos funcionando este año”, afirmó.

El secretario general de ADU relacionó la pérdida de fondos para las instituciones con el deterioro de los ingresos de trabajadores docentes y no docentes. “Es el cóctel perfecto para realmente poner en duda cómo se van a iniciar las clases”, sostuvo.

También señaló que rectores y rectoras vienen advirtiendo sobre las dificultades para iniciar el próximo ciclo lectivo si se mantiene el ajuste. “Los rectores y rectoras están advirtiendo que no pueden comenzar el año que viene en caso de mantenerse el ajuste que está visto en el presupuesto, si no se modifica”, expresó.

El inicio de 2027 dependerá del presupuesto y los salarios

Audisio anticipó que el conflicto podría extenderse durante los próximos meses y que el comienzo de 2027 estará condicionado por la evolución de la situación salarial y presupuestaria. “Se prevé que va a ser un año intenso de lucha, un año que hay que ver, vamos a estar atentos en este verano para ver cómo comenzamos el año”, afirmó.

Además, recordó que la actividad universitaria suele comenzar con los turnos de exámenes y no directamente con el dictado de clases. “Hay que recordar que no se comienza con clases, sino que la universidad suele comenzar con exámenes. Así es que veremos, en febrero, veremos cómo se desenvuelve lo que viene de aquí en adelante”, señaló.

Por último, el dirigente insistió en que el reclamo busca recuperar los salarios y garantizar los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las universidades. “Lo que pretendemos es que se recomponga el salario, se recomponga el presupuesto para continuar con nuestras actividades normales, pero estamos dispuestos a seguir batallando con este ajuste, con esta destrucción que está proponiendo el gobierno hacia la universidad”, concluyó.