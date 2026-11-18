Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

Estudiantes de primer año de Comunicación Social de la UNLPam presentarán la publicación, que reúne testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar. El acto será a las 14, con entrada abierta a toda la comunidad.

Estudiantes de primer año de Comunicación Social de la UNLPam presentarán este miércoles 18 de noviembre la revista 50Marzos, una publicación que reúne testimonios de víctimas de la última dictadura cívico-militar.

La actividad comenzará a las 14 en el auditorio del Medasur, ubicado en avenida Belgrano Sur 180. La entrada será abierta a toda la comunidad.

Un proyecto realizado por estudiantes de Comunicación Social

La revista fue elaborada por casi 50 estudiantes en el marco de los talleres de Producción Gráfica I y II.

El encuentro contará con la participación de autoridades universitarias y provinciales, y tendrá un cierre artístico.