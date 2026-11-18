Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Alan Alain Molina fue condenado por dos hurtos cometidos el mismo día en complejos de departamentos de la calle Ayala. El acusado ya registraba antecedentes y había recibido otra pena de tres meses de prisión dos meses antes.

El juez de Control de Santa Rosa, Daniel Ralli, condenó a Alan Alain Molina a tres meses de prisión por dos hurtos cometidos el mismo día en complejos de departamentos ubicados sobre la calle Ayala. El acusado tenía antecedentes penales y había recibido otra condena de igual duración apenas dos meses antes.

La sentencia se dictó el 11 de noviembre, en el marco de un juicio abreviado acordado por la fiscal Leticia Pordomingo, Molina y su defensora, Paula Arrigone. El acusado reconoció su responsabilidad en ambos hechos y aceptó la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Los dos hurtos en departamentos de la calle Ayala

El primer episodio ocurrió el 3 de noviembre, entre las 20.10 y las 20.30, en un complejo situado en Ayala al 300. Según se acreditó durante la investigación, Molina ingresó sin ejercer violencia ni fuerza al departamento número 5 y sustrajo diversos objetos personales.

Entre los elementos robados había una computadora portátil, una plancha, un secador de pelo, un par de zapatillas, un canil violeta, un neceser, un plato de cerámica y una billetera con documentación personal y varias tarjetas bancarias.

Dos personas que estaban en el complejo advirtieron el movimiento. Al salir de otro departamento, vieron a un hombre escapar por el patio de un vecino con el canil violeta. Uno de los testigos lo persiguió y, durante la fuga, Molina se desprendió de casi todos los objetos en inmediaciones de la avenida San Martín y Ayala. Conservó la billetera con la documentación y las tarjetas de la damnificada.

Una bicicleta recuperada y entregada a su propietaria

El segundo hurto ocurrió esa misma noche, a las 21.11, en otro complejo de departamentos ubicado en Ayala al 400, a pocos metros del primero. En esa ocasión, Molina se llevó una bicicleta Fire Bird rodado 29, negra con detalles naranjas, que estaba en el patio compartido del inmueble sin medidas de seguridad.

La investigación permitió identificar al autor a partir de registros de video, imágenes comparativas, denuncias y otras pruebas reunidas por la Policía y la Fiscalía. La bicicleta fue recuperada y entregada a su propietaria como depositaria judicial. Esa situación quedará firme cuando la sentencia adquiera carácter definitivo.

La condena anterior y la condición de reincidente

La resolución también tuvo en cuenta que Molina había sido condenado el 2 de septiembre, dos meses antes de los nuevos delitos. En esa causa, tramitada ante la Primera Circunscripción Judicial de La Pampa, recibió tres meses de prisión mediante la sentencia 119/26, que mantuvo su condición de reincidente.

Al analizar sus antecedentes, Ralli indicó que Molina registraba condenas computables que impedían aplicar una pena de ejecución condicional. El juez lo declaró autor penalmente responsable de hurto simple en dos oportunidades, en concurso real.

La pena de tres meses de prisión había sido acordada por las partes. El magistrado explicó que el Código Procesal Penal le impedía imponer una sanción superior a la solicitada por la Fiscalía en el marco del juicio abreviado.