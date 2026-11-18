Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La exposición abrirá este jueves 19 de noviembre en el Espacio Cultural Universitario El Palomar, con fotografías, documentos y registros audiovisuales. La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

El Espacio Cultural Universitario El Palomar inaugurará este jueves 19 de noviembre, a las 19, su primera muestra dedicada a la historia del edificio. La propuesta recorre su memoria arquitectónica, institucional y política mediante fotografías, documentos gráficos y registros audiovisuales.

Organizada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la actividad tendrá acceso libre y gratuito. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

Una muestra sobre la historia y el patrimonio de El Palomar

La exposición reúne materiales aportados por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, registros periodísticos y documentos y testimonios que conservaron vecinos y vecinas vinculados con la historia del inmueble.

Inscripto en el Registro Provincial de Patrimonio Cultural con el número 32, el edificio se distingue por su estilo pintoresquista, singular entre las construcciones públicas locales. Fue sede histórica del Rectorado de la UNLPam y escenario de las luchas estudiantiles y populares por la nacionalización de la universidad.

Luego de un proceso de restauración, la Universidad recuperó la casa como espacio cultural y de encuentro, con el propósito de preservar y poner en valor la memoria, la identidad regional y el patrimonio colectivo.

El Palomar, memorias en resistencia

La muestra es resultado del trabajo de una comisión coordinada por el fotógrafo y curador Martín Felipe. La integran Julieta Mansilla, del área de Cultura de la UNLPam; la docente e investigadora Mirta Zink; el realizador audiovisual Gabriel González Carreño, y la arquitecta Liliana Eva Steibel, de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. También participaron como asesores Norma Haydée Durango y Jorge Ricardo Bragulat.

La jornada incluirá el conversatorio El Palomar: memorias en resistencia y patrimonio de lo común, con la participación de Bragulat, Hugo Chumbita, integrantes de la comisión de trabajo y autoridades de la UNLPam.

El cierre estará a cargo del músico Juani de Pian. Tanto la muestra como las actividades previstas podrán disfrutarse con entrada libre y sin inscripción previa.