Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Gobierno provincial y los sindicatos vuelven a reunirse este miércoles a las 9 en la Sala Mechi Mario. Los gremios esperan una oferta salarial y mantienen cuatro reclamos centrales para el cierre de 2026.

El Gobierno provincial y los gremios estatales retomarán este miércoles, desde las 9, la negociación paritaria en la Sala Mechi Mario. La mesa vuelve a reunirse tras el cuarto intermedio acordado el jueves pasado, cuando el Ejecutivo todavía no había presentado una propuesta salarial para el último tramo del año.

El encuentro se realizará con dos datos que no estaban disponibles en la primera reunión: el INDEC publicó la inflación de octubre y el proyecto de Presupuesto provincial avanzó en la Cámara de Diputados, donde obtuvo despacho favorable en comisión. La Mesa Intersindical espera que los funcionarios presenten una oferta formal en respuesta a los reclamos planteados al inicio de la discusión.

Los cuatro reclamos de los gremios estatales

En esta última instancia de negociación de 2026, los sindicatos reclamaron mantener la cláusula gatillo para el trimestre octubre-diciembre y acordar una recomposición que permita que los salarios se ubiquen por encima de la inflación. También pidieron un bono de fin de año.

El cuarto eje es una alternativa de alivio financiero para los trabajadores públicos: una línea accesible de refinanciación, a través del Banco de La Pampa, para atender el endeudamiento con tarjetas de crédito. Según advirtieron los gremios, hasta el momento no hubo respuestas concretas sobre este punto.

Antecedentes de la negociación salarial de 2026

La discusión de fin de año se da luego de un período marcado por acuerdos trimestrales. En mayo, el Ejecutivo y los sindicatos pactaron aumentos escalonados, actualizaciones de las asignaciones familiares y la aplicación de la cláusula gatillo.

En ese acuerdo también se incluyó el tratamiento de cambios en la Ley 643. El gobernador Sergio Ziliotto ya envió a la Legislatura un proyecto para garantizar la asistencia perfecta ante licencias por maternidad y paternidad.

El esquema de actualización para julio, agosto y septiembre

Para el período julio-septiembre, las partes acordaron un mecanismo de actualización automática destinado a sostener los salarios tres puntos por encima de la inflación. La propuesta fue aceptada por la mayoría de la Intersindical, pero la rechazaron ATE, SITRAJ y SITRASAP.