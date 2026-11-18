Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:25 a. m. · 1 min de lectura

La falla de alcance nacional afectó a distintas entidades financieras. El banco aseguró que las cuentas y los datos de sus clientes estuvieron protegidos y que otros canales continuaron funcionando.

El Banco de La Pampa confirmó este miércoles 18 de noviembre que comenzaron a normalizarse los servicios de Home Banking y Pampa Móvil, luego de los inconvenientes técnicos que afectaron a numerosos usuarios desde el lunes 16 por la tarde.

La interrupción se produjo como consecuencia de una falla en la plataforma de Red Link, de alcance nacional, que también perjudicó a otras entidades financieras del país.

Desde el Banco de La Pampa explicaron que ambas aplicaciones están recuperando progresivamente su funcionamiento habitual, aunque los equipos técnicos continúan supervisando el sistema junto con la empresa administradora de la red para garantizar su completa normalización.

Las cuentas y los datos de los clientes estuvieron protegidos

Uno de los puntos más importantes del comunicado fue la aclaración de que la seguridad informática del banco nunca estuvo comprometida.

Esto significa que los inconvenientes registrados estuvieron relacionados con el funcionamiento de los servicios digitales y no con una vulneración de los sistemas de seguridad de la entidad.

¿Qué servicios funcionaron durante la falla?

El Banco de La Pampa recordó que, mientras se extendieron los problemas con Red Link, otros canales continuaron operando normalmente.

Entre ellos se encuentran Billetera Pampa, Pampa Digital, los cajeros automáticos y las tarjetas de débito.

De esta manera, la entidad llevó tranquilidad a sus clientes y aseguró que continúa trabajando para que todos los servicios digitales recuperen su funcionamiento habitual.

La noticia representa un alivio para los usuarios pampeanos que desde el lunes experimentaron dificultades para ingresar a sus cuentas y realizar operaciones bancarias a través de las aplicaciones.