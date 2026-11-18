Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La víctima sufrió lesiones al caer sobre el asfalto durante el robo de su cartera, ocurrido el 22 de agosto. Uno de los condenados recibió tres meses de prisión efectiva y el otro, seis meses de ejecución condicional.

Dos hombres fueron condenados en General Pico por participar del robo de la cartera de una mujer en la vía pública. El hecho ocurrió el 22 de agosto y provocó que la víctima cayera sobre el asfalto y sufriera distintas lesiones.

La jueza de Control Ana Laura Ruffini dictó sentencia el 6 de noviembre y homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Juan Cupayolo. Los imputados aceptaron el procedimiento con la asistencia del defensor oficial Héctor Freigedo.

Cómo ocurrió el robo de la cartera en General Pico

Según los hechos reconocidos por los acusados, cerca de las 17.45, Mirta Lambert caminaba por la esquina de las calles 7 y 20 cuando Rodrigo Emanuel Díaz la sorprendió desde atrás. El hombre había bajado de un Volkswagen Passat detenido sobre calle 20; vestía ropa oscura, llevaba gorra y tenía parte del rostro cubierto.

Díaz le arrebató la cartera y corrió hasta el automóvil, donde lo esperaba Kevin Alexander Soloppi al volante. Cuando el primero subió por la puerta del acompañante, Soloppi puso el vehículo en marcha y ambos escaparon.

Qué contenía la cartera y cuáles fueron las lesiones

En la cartera había alrededor de 180.000 pesos, tarjetas bancarias, documentación personal, credenciales del PAMI y el Sempre, una medalla religiosa y un teléfono celular Samsung.

El tirón hizo que Lambert cayera sobre la cinta asfáltica. La mujer sufrió una lesión en el hombro derecho, escoriaciones en una rodilla y dolores en distintas partes del cuerpo.

Las penas para los dos condenados por el arrebato

Por el delito de robo simple en calidad de coautor, Soloppi recibió tres meses de prisión de efectivo cumplimiento y fue declarado reincidente. Díaz fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional.

Para Díaz, la jueza fijó reglas de conducta por dos años. Entre ellas, deberá establecer un domicilio y comunicar cualquier cambio a la unidad encargada de ejecutar la pena.

Ruffini consideró que se cumplían las condiciones legales para homologar el acuerdo, tras verificar que ambos imputados comprendían sus alcances y reconocían voluntariamente su participación. La víctima no pudo ser entrevistada por razones de salud; sin embargo, el querellante informó que prestaba conformidad con el procedimiento.

La resolución también ordenó devolver distintos elementos secuestrados, entre ellos prendas de vestir, un teléfono celular y el Volkswagen Passat utilizado para escapar.